Christianne Filio Villa, apasionada por la moda emprendió su propia boutique

Christianne estudió la carrera de Design Management en Parsons París. Hizo un Certificate en Fashion Styling en London College of Fashion, ya que antes de empezar con su emprendimiento Svolta quería hacer Fashion Styling personalizado.

¿Cuéntanos cómo emprendiste Svolta?

Empezó hace un par de años, en lo que era mi departamento en la Condesa , ahora el showroom con el objetivo de que la ropa que la gente ya no usaba tuviera una segunda vida. Teniendo background de asesoría de imagen, también quería aconsejar a la gente como usar esas prendas de segunda mano, así poder cambiar el concepto que el mexicano tenía de la ropa de segunda mano y volverla algo deseable y “cool”.

¿Cómo definirías Svolta, cuál es su esencia?

Ropa vintage del lujo, con curaduría única. Todas las prendas que escojo tienen algo que me gusta y que puedo visualizar un outfit increíble con esa prenda. No me guío por tendencias y no me gusta tener prendas comerciales. Aunque si las tengo, no es el core de mi marca.

Cortesía

¿Cómo es el proceso creativo al seleccionar una pieza?

Hay varios filtros, tanto de calidad y de curadoría para que vaya con mi sello, marca.

1) El cliente manda fotos de las prendas por whatsapp o por Instagram a nuestra plataforma donde se hace la mayoría de la venta. Si de entrada las fotos no me convences , para ahorrarles el tiempo de venir les digo que no pasan el filtro.

2) Se hace una cita para que vengan al showroom con las piezas que si pasaron el primer filtro, se hace inspección de calidad y ver que sea algo que me gusta. Me gusta vender cosas que yo quiero, si no es mi estilo, pues no va con mi marca, y hay muchas marcas haciendo algo parecido, a donde lo pueden llevar.

¿Cómo describirías la estética de los diseños que tiene Svolta?

Tiene una esencia de lujo aunque no todas las prendas son caras o de marca necesariamente. Pero me gusta el poder hacer outfits elegantes o que parezcan lujosos sin necesariamente tener todo de marca. Para mi eso es lo divertido, saber combinar con todo tipo de prendas y crear un gran look.

¿Cuál es el mensaje que quieres comunicar por medio de Svolta?

La moda de segunda mano es el futuro de la industria de la moda, y es un arte saber comprar y vestirlo haciendolo lucir espectacular.

¿Qué tipos de prendas tienen?

Desde zapatos, pantalones, blusas, shorts, vestidos, abrigos hasta bolsas , aretes lentes y collares. Tenemos prendas de hombres de lujo , zapatos y corbatas, aunque en su mayoría es moda femenina.