Dan Cassab retrata su colección Fall/Winter 2024 en Casa Orgánica

En México, la industria de la moda ha tomado fuerza de manera inmensurable en años recientes. La labor de diseñadores por poner el nombre y el craftsmanship de México, ha sido extensa; pero entre todos ellos sobresale una diseñadora que nos ha enamorado completamente con sus diseños, y últimamente la ha estado rompiendo a nivel internacional. Dan Cassab. Como tener buenas piezas no lo es todo, ha lanzado esta campaña irreal en Casa Orgánica de Javier Senosiain, y esto es todo lo que tienes que saber sobre la colección.

Dan Cassab ha dedicado su marca homónima a rendir tributo al trabajo de la piel y la talabartería mexicana. Con una red de artesanos extensa que han obtenido sus conocimientos de generación en generación, ha logrado dar vida a diseños fuera de este mundo. Su vibe es su-pe-rior, y fans de todo el mundo han querido más, por lo que no nos sorprende enterarnos de que es la primera diseñadora mexicana en llegar a Farfetch.

Ahora sí, a lo bueno: la colección. Inspirada por la arquitectura de Senosiain, su forma y su uso de materiales, Dan Cassab crea esta colección. Las prendas mezclan texturas llamativas con colores vibrantes y un overall look and feel bastante flashy que es cohesivo con el ADN de la marca.

La narrativa de toda esta colección nos obliga a ver fuera del cubo, y nos presenta prendas bastante cool que no se limitan a la monocromía de la que bastantes marcas abusan constantemente. Como un juego de niños que incorpora líneas, colores mismatcheados y no le tiene miedo a salirse de la línea.

En general, el trabajo de Cassab se describe como impresionante en sus últimas colecciones, pues ha mantenido una línea clara en cuanto a su estética pero ha incorporado visiones creativas mucho más fashion forward. La clave del éxito. Si buscas una prenda atemporal, que te consiga cientos de cumplidos, no dudes en echarle un ojito a su línea.