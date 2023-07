Dolce & Gabbana revive la tradición italiana con su desfile de alta moda en Alberobello

Las Kardashian lo pronosticaron y nosotras seguimos su lección, pero es que Italia es lo más IN del momento y Dolce & Gabbana logra enamorarnos una vez más con este show que no fue menos que monumental.

Como una postal de amor hacia Apulia, una región al sur de Italia que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Alberobello fue el escenario perfecto para la presentación de estas obras de arte andantes. Reconocida como la “ciudad de los trullos”, este pintoresco pueblo recibió a miles de invitados y a la firma italiana para una celebración de cultura y un momento importantísimo en la historia de la moda.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana comienzan el proceso creativo de la colección al intentar incorporar los cinco sentidos. Olfato, visión, tacto, gusto y oído. ¿Porque qué es la moda si no un refrán de experiencias sensoriales? Este comienza siendo el motivo de la colección. Un recorrido a través de la historia, a través de anécdotas y de vivencias.

La colección es tan italiana como se puede. Con un twist un poco diferente a lo que esperamos de Dolce & Gabbana, pero obvio con esa esencia que nos encanta, esta colección de alta moda nos confirma lo mucho que amamos la dolce vita. Toques sutiles de una sensualidad muy italiana, con el color negro como protagonista y una dulzura en las prendas que, en lugar de antagonizar a la sensualidad, la complementan perfectamente.

Encajes exquisitos abrieron el show. Seguido de looks con técnicas de tejido increíbles que caracterizan a la región. Headpieces exageradas que se convirtieron en ese toque divertido en el show. Obviamente no podía faltar uno que otro vestido con motivos florales que le daban un pop de color a la pasarela, para justo no caer en lo lugubre.

Parte importante del show fueron los looks, pero no podemos ignorar las piezas de joyería que adornaron la colección. Domenico y Stefano crearon una serie de joyas inspiradas en los olivos. Esmeraldas, diamantes y oro fueron el complemento ideal para ser la cereza en el pastel de esta fiesta de moda.

El show fue, como ya dijimos antes, monumental. Las calles de Alberobello se repletaron de vida y de una energía que creemos que sólo esa ciudad es capaz de contagiarte. El show recibió a los invitados más top, desde Kim Kardashian, Alessandra Ambrosio, Annitta, Serena Williams, Angela Bassett e incluso Michelle Salas.

Sin duda, uno de los desfiles más fuertes de toda la temporada, y que nos dejan pensando en qué más tendrán preparado Domenico y Stefano para nosotros en el futuro.

