Las celebs saben guardar sus mejores secretos bajo la manga. Algún sensei del beauty dijo en una ocasión que “la mejor base de maquillaje es una piel sana y vibrante”. Aunque sus palabras en aquel entonces parecían poco claras —y resolutivas— ahora tienen todo el sentido del mundo. La noche más importante del cine tomó lugar el pasado miércoles y ahora, te traemos un rundown de la rutina de belleza detrás de todos los mejores looks de los Premios Oscar 2024.

Sharon Stone, Emily Blunt, John Krasinski y Meghann Fahy: todos increíbles actores, y todos tienen un secreto inefable en común. Para la noche de los Premios Oscar, estos exponentes del cine recurrieron a la ayuda de un experto. Lord Gavin Mcleod Valentine. “Basado en los principios de aprovechar la sabiduría biológica para mejorar la comunicación celular, El Método combina lo mejor de la gama de Augustinus Bader para trabajar sinérgicamente con la piel y brindarle vitalidad, hidratación y mejorar el tono. A través de técnicas de manipulación de la fascia, masaje rítmico y radiofrecuencia, desencadenamos una reacción que amplifica la conectividad del tejido cutáneo y acelera la función de los productos”, comenta Lord Gavin McLeod Valentin.

Pero entonces, ¿qué es El Método de Augustinus Bader? Augustinus Bader es una Casa dedicada al cuidado de la piel. Su tecnología rica en componentes naturales y minerales proporciona resultados que son visibles instantáneamente en lugar de con el tiempo. Por la velocidad en que estos productos actúan, no nos sorprende que sean los predilectos por las celebs como una solución para una piel perfecta ante una red carpet.

Entre los productos favoritos de las celebs encontramos el Augustinus Bader The Cleansing Balm, seguido de un Augustinus Bader The Cream Cleansing Gel, porque no hay nada más importante que comenzar una rutina de skincare con una piel limpia y libre de impurezas. The Face Oil, The Face Cream Mask y The Ultimate Soothing Cream son el major paso después de la limpieza, pues hidratan este canvas y dejan una textura idónea para aplicar makeup sobre ellas, además de que con sus componentes activos regeneran la piel y la revitalizan.

Estos fueron los steps que celebs usaron para los Premios Oscar 2024, desde Emily Blunt, John Krasiski, Lily Gladstone, Sharon Stone, Jonathan Bailey, Rosie Huntington-Whiteley, Lily Aldridge hasta Meghann Fahy. Todos usaron lo mejor del skincare para resplandecer en la red carpet. No queda más que probar El Método de Augustinus Bader y comprobar que la base para un look Oscar-approved es una piel radiante.