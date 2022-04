“Las joyas nos visten”, Beatriz Cárdenas

La creadora y mente creativa detrás de Beatriz Cárdenas Joyería nos habla de su mayor pasión.

“Mi mamá y abuela eran joyeras, por lo que desde muy chica todo este mundo me llamaba mucho la atención”, cuenta Beatriz Cárdenas, fundadora de la firma de joyería homónima, quien actualmente se especializa en el diseño de anillos de compromiso.

Pero, antes de darle el sí a tan brillante especialidad, al terminar de estudiar la carrera de Diseño Gráfico, Beatriz abrió una marca de bisutería de fantasía, en la que se dedicaba a comprar y vender piezas.

Y aunque el negocio iba bien y el mundo de la joyería le gustaba, se dio cuenta que su interés estaba en las gemas preciosas. Por lo que decidió emprender un proyecto más personal y exclusivo.

“Mi sueño era hacer anillos de compromiso, ser parte de ese momento me parecía increíble”, recuerda con ilusión y orgullo, pues ahora dirige Beatriz Cárdenas Joyería, compañía con la cual transforma historias de amor, en piezas muy especiales.

Proceso creativo

Para Beatriz, hay un momento claro que detonó su talento creativo: “Comencé a diseñar joyería cuando me ofrecieron dos esmeraldas colombianas a muy buen precio, y no las quise dejar ir. Después de comprarlas, no me quedó de otra más que diseñar la montura; el proceso fue muy emocionante y desafiante, ya que estaba tratando de que el anillo fuera del estilo de cualquier persona. Ya que las piezas estuvieron listas se vendieron con gran rapidez”, comenta.

Y aunque ha demostrado tener buen ojo para la elección de las gemas, Beatriz ha estado en entrenamiento continuo y, además, todos los diamantes que usa están certificados por GIA (Instituto Gemológico Americano, por sus siglas en inglés).

Pero, además, el compromiso de la diseñadora está en, a partir de los más exclusivos diamantes, crear anillos de compromiso personalizados, los cuales simbolizan eternidad, amor y un momento único.

Historia de amor

Beatriz sabe que su trabajo es pieza angular dentro de un capítulo crucial de una pareja. “Mi objetivo en los anillos de compromiso es traer a la vida el diseño que la persona que se acerca a mí trae en mente”, afirma. Por eso, la diseñadora se involucra en cada parte del proceso.

Y aunque, en la creación de cada pieza, existen mil y una fases, para la creativa, una de las que más disfruta es la entrega: “Lo máximo es cuando entregan el anillo, ver que cumplimos la misión; la persona que lo recibe está feliz y cómo desde ese momento se convierte en su pieza favorita, un anillo que aparte de tener un gran trabajo detrás, también es el comienzo de una nueva historia”.

Y no solo eso, a lo largo de su trayectoria, también ha tenido la oportunidad de descubrir que en la vida de las personas hay muchos más momentos importantes por celebrar, y las joyas también pueden ser parte de ellos. “Muchas mujeres se acercan a mí buscando joyería para ocasiones especiales, y yo creo que cada día que vivimos es una ocasión especial”, concluye.

