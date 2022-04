Diego “El Cigala” presenta este año 2022 un “Homenaje a México”, inspirado en legendarios compositores mexicanos.



Desde su flamenco y su latinidad, “El Cigala”, decide honrar el mestizaje, que él como nadie hace un flamenco con México. Fusionando el bolero y la ranchera desde su canto hispánico que no entiende de fronteras ni límites, con respeto y admiración a la música mexicana.

En entrevista para CARAS, el artista reveló lo que significa nuestro país para él. “Representa muchísimo, respecto a todos mis viajes que emprendí aquí durante tantos años, me llegan recuerdos muy bonitos de mi querido Armando Manzanero, (qepd), de Don Vicente Fernández (qepd), y mi querida Chavela (qepd), he tenido la oportunidad de estar con los tres, de adentrarme al mundo de México y he pasado momentos grandiosos, y tenía un “gusanillo” de hacerle un homenaje a México pero sin interrumpir lo que es la música ranchera…”.





Tras 12 discos en su haber, Diego cumple 25 años de carrera siendo el artista de mestizaje más popular y con mayor capacidad de llegada a más de 70 países. El trabajo 12+1, vibra con boleros, rancheras y mariachi, géneros endémicos de México. Las composiciones de José Alfredo Jiménez, Manuel “Wello” Rivas, Consuelo Velázquez, Alfredo Gil, Armando Manzanero son algunas de las que marcan el rumbo del disco.

“Los Panchos, Agustín Lara, María Grever, Pedro Infante, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Javier Solís, Rocío Durcal, José José y mi querida Chavela Vargas han sido quienes me impregnaron esas canciones y son inspiración para poder ahora yo darle vida a esa música. Chavela me hablaba de México y de solo escucharla yo ya estaba enamorado de la música, del tequila y de sus historias”, comenta “El Cigala”.

Diego canta a México

Diego “El Cigala” presentará un show totalmente renovado con canciones de amor y desamor con el que busca emocionar al público mexicano.

“Busco emociones, que el público mexicano escuche sus canciones con una voz flamenca respetando al máximo la raíz de lo que es su música, yo lo único que quiero es transmitir alegría y emoción…”, expresó sobre el objetivo de la gira.

Además, Diego nos habló sobre cómo vivió la pandemia. “Fue duro, en el sentido emocional por esa incertidumbre de no saber que iba a pasar, nosotros que somos personas que siempre estamos viajando y en un escenario con el público, haber estado así dos años fue difícil- aunque aproveché para estar con mi familia como siempre lo digo- y estar en el estudio grabando cosas para mi nuevo disco- También le he pedido mucho a Dios porque ha habido tantas muertes y todo se ha parado y eso hace daño al corazón, pero siempre estoy con la esperanza…”.

Fechas del Tour…

El Tour, Homenaje a México: Diego “El Cigala”, recorrerá varias ciudades de la República Mexicana, iniciando en Acapulco (Abril 15), Puerto Escondido (Casa Wabi Abril 23), Guadalajara (Auditorio Telmex Abril 29), Aguascalientes (Mayo 01), Ciudad de México (Auditorio Nacional Mayo 5), Valle de Guadalupe (Mayo 7), Oaxaca (Mayo 10) y Cuernavaca (Mayo 12).



Acerca de Diego “El Cigala”

Es una de las voces españolas más internacionales. Gitano madrileño, su figura ha trascendido los límites del flamenco para adentrarse en el universo musical latino, enriqueciendo la conversación global sobre la constante renovación del género.

La fusión con otras músicas forma parte de su esencia: un mestizaje mágico avalado por sus giras en los mejores escenarios del mundo y por numerosos premios (Grammys, Ondas, Lunas del Auditorio, etc.). En una de esas profundas relaciones artísticas nace el mítico disco Lágrimas negras junto a Bebo Valdés, hito esencial en la cultura patria. Esa experiencia le lleva a explorar el bolero, el tango, la salsa y ahora la música mexicana.

En el camino ayuda a establecer la universalidad del flamenco por todo el mundo, hermanando distintos estilos pero manteniendo la identidad y la pureza del folclore que le corre por las venas. Como le gusta decir, citando a Picasso: «Yo no busco, encuentro».

