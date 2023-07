Esta Barbie ama su Chanel: Todo sobre los looks que la maison logró presumir en la nueva película

No, tu ojo de fashionista no se equivoca. Barbie, la película que me atrevo a decir es una de las mejores del año, llega este verano y tiene encantado a todo México con su inspiradora trama y sus múltiples referencias a la moda y la cultura pop. Dirigida por Greta Gerwig, Barbie nos hace pensar en un romance entre la casa de moda Chanel, ya que nos enseña muchísimos looks que no fallaron en enamorarnos del vestuario de nuestros personajes favoritos.

Como embajadora de Chanel, Margot Robbie trae un toque especial a la película, interpretando a Barbie. Jacqueline Durran, encargada del vestuario, eligió cada conjunto para reflejar la elegancia de la marca, especialmente con el Chanel de los 80 y 90, lo que nos recuerda a aquella época cuando Mattel fabricaba muñecas en colaboración con distintas casas de moda.

- Cortesía

Chanel en los noventa

Muchos de los looks que Margot Robbie usa en la película gritan Chanel de los años 90, una época de la marca que la modelo Claudia Schiffer selló. Entre estos looks resalta un traje con falda color lavanda, directo de la colección primavera/verano 1995.

Timeless Pink

Como todos podemos imaginar, el color rosa ocupa gran parte de la película. Margot deslumbra con un vestido rosa y un bolso en forma de corazón, proveniente de la colección primavera/verano del 95. En una entrevista, Margot reveló que en el set de grabación todos se volvían locos por este bolso.

Entre los muchos otros looks en color rosa, uno de ellos destaca con un toque mucho más contemporáneo. Margot llevó un traje de Chanel en un tono más claro, con un saco cropped. Este pertenece a una colección de 2020, lo que nos enseña como Barbie se ha ido actualizando a nuevas tendencias.

- Cortesía

Las joyas en Barbie

No solo observamos ropa en Barbie, sino que también vemos piezas de joyería como la reaparición del collar de archivo que usó Schiffer en 1995. En la película, vimos este collar en el mismo look de la bolsa de corazón y el vestido rosa.

Margot fuera de la pantalla grande

Fuera de la película Margot Robbie sigue demostrando su amor por Barbie y su compromiso con Chanel al lucir varias de sus piezas alrededor del mundo en las distintas alfombras rosas que formaron parte de su tour. Recientemente vimos a Margot usar un blazer rosa al aterrizar en su país natal, Australia, deslumbrando al público que la recibió y representando el gran trabajo hecho en la película Barbie.

Cortesía Lara Cornell

No es noticia que el vestuario de esta película sería uno de los mejores del año, pero el encontrar a una de nuestras marcas favoritas de toda la vida con looks tan icónicos nos deja con mucha ilusión. ¿Cuál fue tu look favorito?

- Cortesía