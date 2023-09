Kylie Jenner y Rosalía se coronan oficialmente como las mejor vestidas de Paris Fashion Week

Peter Do a las 10, Dior a las 2, y Saint Laurent a las 8. Paris Fashion Week regresa como cada seis meses y es tan solo la semana más apurada y fashionable del año. Si algo hemos aprendido de las semanas de la moda, es que los verdaderos looks no se ven solo montados en una modelo caminando la pasarela, sino en el street style con los cientos de invitados intentando mostrar sus mejores ajuares a los distintos shows. Claro que las celebs son siempre las más fotografiadas por llevar los mejores looks, pero en esta ocasión hubo dos casos que se están llevando toda la atención. Estos son los mejores looks de Kylie Jenner y Rosalía para Paris Fashion Week.

Rosalía y Kylie Jenner se han adueñado de nuestras redes sociales siendo ese dúo dinámico de ensueño con el que todos nos quisiéramos llevar. La realidad es que son dos de las mujeres más influyentes en el mundo del espectáculo. Rosalía siendo reina de Spotify y Kylie Jenner siendo la dueña absoluta de básicamente todo. Como alguna vez alguien dijo: “un gran poder, conlleva una gran responsabilidad”. Pues no les ha quedado más que lucirse con los mejores looks de la semana (y eso que aún no termina).

Para el show de Acne Studios, Kylie Jenner y Rosalía fueron vistas juntas en el front row con dos looks bastante cool. Kylie eligió un vestido rojo bastante sencillo, accesorizado con unos lentes muy al estilo dosmiles y un bolso de charol color cereza que está para envidiar totalmente. La empresaria posó junto a Rosalía quien llevaba un vestido negro de la marca.

El día de hoy, volvieron a sorprender con sus looks para el show de una de las marcas favoritas del momento. Schiaparelli. Rosalía asombró con un conjunto en color negro con bordados en oro con detalles típicos de la maison. Kylie Jenner fue la favorita de la semana, sin lugar a dudas, con un vestido que nos da una energía muy estilo lo Hollywood Glam, lleno de brillos.

Este dúo se ha vuelto el favorito de los diseñadores, los fans y las cámaras. Sin duda alguna sus looks han sido de los mejores que hemos visto en mucho tiempo, pero sobre todo esperamos seguir viendo a este par de amigas siendo el centro de atención.