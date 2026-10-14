Tiffany & Co. amplía su icónica colección HardWear con nuevas creaciones que incorporan turquesas y perlas Akoya, dos elementos que aportan color y sofisticación a los característicos eslabones de oro de 18 quilates de la firma. Inspiradas en la intensidad cromática del Pop Art y en las obras de Andy Warhol, las piezas reinterpretan un diseño que tiene sus orígenes en 1962 y que refleja la energía y creatividad de Nueva York.

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¿Cómo son las nuevas joyas HardWear de Tiffany & Co.?

La colección incluye collares, aretes, pulseras y dijes que combinan el brillo del oro con turquesas procedentes de México y Estados Unidos, así como perlas Akoya obtenidas de fuentes sostenibles en Japón. Entre las piezas destacadas se encuentra un collar convertible de 34 pulgadas, diseñado para utilizarse de distintas maneras, acompañado de aretes largos y accesorios para el uso diario.

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Las nuevas creaciones retoman como inspiración un collar histórico de lapislázuli y perlas diseñado por Rachel Lambert “Bunny” Mellon, reinterpretado con una estética contemporánea.“La creatividad comienza cuando el color se convierte en un lenguaje”, expresó Nathalie Verdeille, vicepresidenta senior y directora artística de Joyería y Alta Joyería de Tiffany & Co.

Tiffany & Co. presenta nuevas joyas HardWear con turquesas y perlas Akoya T|Tiffany & Co. Studio

Las nuevas piezas de HardWear estarán disponibles a partir de octubre de 2026 en las boutiques de Tiffany & Co. alrededor del mundo y en su sitio oficial, reafirmando la apuesta de la firma por la innovación y el legado de sus diseños.