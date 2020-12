El cuidado de tu salud, y la de todos, siempre a la mano

Saca toda tu ropa calientita del clóset: ropa térmica, abrigos guantes, gorros, bufandas y todo lo que tengas para estas fechas. ¡Abrigarte bien no está peleado con ningún estilo!

Un buen jugo ya no es opción, sino algo casi obligatorio. En esta época invernal consume más vitaminas C y D tanto en frutas y verduras como en complementos, para reforzar tus defensas y las de toda la familia. También procura no dejar de tomar mucha agua.