Revista
Síguenos en:

Busy Philipps

Busy Philipps, actriz de producciones como ‘Dawson’s Creek’ y ‘¿Dónde están las rubias?’

Busy Phillips fue diagnosticada con un tumor cerebral y sometida a dos cirugías
Entretenimiento
Busy Philipps revela que enfrentó un raro tumor cerebral y se sometió a dos cirugías: “Estoy agradecida de estar viva”
Busy Philipps habla por primera vez sobre cómo descubrió su tumor cerebral y el aterrador contratiempo que la llevó a someterse a una segunda cirugía.
Agosto 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez