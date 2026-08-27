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Busy Philipps
Busy Philipps, actriz de producciones como ‘Dawson’s Creek’ y ‘¿Dónde están las rubias?’
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Busy Philipps revela que enfrentó un raro tumor cerebral y se sometió a dos cirugías: “Estoy agradecida de estar viva”
Busy Philipps habla por primera vez sobre cómo descubrió su tumor cerebral y el aterrador contratiempo que la llevó a someterse a una segunda cirugía.
Agosto 27, 2026
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Melisa Velázquez