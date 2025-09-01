Suscríbete

Chloë Grace Moretz

Entretenimiento
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan tras siete años juntas
Aunque la pareja ha mantenido su relación en privado, confirmaron su compromiso en enero y se casaron el fin de semana
September 01, 2025
Diana Laura Sánchez