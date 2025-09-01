Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan tras siete años juntas

La actriz y la modelo celebraron su boda en una ceremonia íntima con sus seres queridos. Tras comprometerse en enero de este año, Chloë Grace Moretz y Kate Harrison sellaron su historia de amor luego de casi siete años de relación.

Ambas novias llevaron looks nupciales de Louis Vuitton, tras haber realizado sus pruebas de vestuario en París, ambas decidieron mantener la tradición de no ver los atuendos de la otra antes del gran día.

La actriz lució un vestido azul celeste con velo a juego. Para la fiesta posterior, Chloë Grace Moretz cambió a un conjunto blanco de chaqueta y pantalones, complementado con un sombrero vaquero.

Por su parte, la modelo y fotógrafa optó por un vestido blanco con velo, que más tarde cambió por un look moderno de corsé y pantalones, rematado con una capa trasparente adornada con tirantes metálicos y botones por el frente.

El enlace tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que la pareja ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Su boda incluyó actividades como pesca, paseos a caballo, partidas de póker e incluso una jornada de baile en línea.

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison han estado juntas por casi siete años, desde que fueron vistas por primera vez en 2018 en el restaurante Nobu de Malibú, California.