Suscríbete
Entretenimiento

Emiliano Aguilar intercambia insultos con Christian Nodal

El hijo de Pepe Aguilar filtró supuesto chat con el esposo de Ángela Aguilar

September 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg

Pepe, Ángela y Emiliano Aguilar

Instagram @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

La tensión en la familia Aguilar aumenta luego de que Pepe Aguilar responsabilizó a su ex, Carmen Treviño, de alejarlo de su hijo Emiliano.

Hace unos días, Emiliano Aguilar compartió un video en el que insinuó que su media hermana Ángela habría sido víctima de violencia durante su noviazgo con el jugador de americano Josh Ball.

En respuesta, los Aguilar compararon a Emiliano con “El gordo”, un pug al que Pepe Aguilar considera parte de la familia.

Emiliano republicó al difundir una foto en la que los rostros de Pepe, su esposa Aneliz Álvarez Alcalá y sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela fueron sustituidos por el perro. “Qué bonita familia de perros”, escribió.

Aparentemente, Christian Nodal intervino y le reclamó minimizando su carrera en el rap y el hip hop. “Fucking pussy, deja de hablar de armas y drog4s que de eso todos hablan jajaja”,

El rapero compartió una captura de pantalla de una conversación con Christian Nodal donde le reclama por una serie de comentarios dirigidos a la familia Aguilar-Álvarez.

En una segunda parte del mensaje, Nodal presuntamente revela que la expareja de Emiliano se acercó a Ángela Aguilar a pedir ayuda económica.

Emiliano respondió, “me la p... " y un meme de Nodal en la publicación visible en su perfil. “Pero no me lo dices de frente ¿verdad?, y luego me bloqueas, pocos huev.... ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perr...”.

Ángela Aguilar Pepe Aguilar Emiliano Aguilar Christian Nodal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
kate-del-castillo-casi-muere-en-el-mar.jpg
Entretenimiento
Kate del Castillo revela que casi muere en el mar
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Emma Heming, Bruce Willis.jpg
Entretenimiento
Emma Heming, esposa de Bruce Willis responde a críticas por revelar que ya no vive con el actor
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift y Travis Kelce rompen un récord
Entretenimiento
Taylor Swift rompe un nuevo récord Guinness con Travis Kelce
August 31, 2025
 · 
Tania Franco
NG-41.jpg
Entretenimiento
Nora González presenta “Corrido de Chihuahua”, parte de su nuevo álbum "#RANCHICAN”
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
julia-roberts-venecia-pelicula.jpeg
Entretenimiento
Julia Roberts defiende su película “After de Hunt” en el Festival de Venecia
La actriz volvió a la actuación con esta cinta que fue ovacionada durante seis minutos en el Festival de Cine de Venecia
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-bocelli-vaticano.jpg
Entretenimiento
Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend cantarán juntos en el Vaticano
El 13 de septiembre los artistas participarán en la tercera edición del encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-se-casara-fecha-de-su-boda-con-mariela-sanchez.jpg
Entretenimiento
Cristian Castro confirma que se casará con Mariela Sánchez en México
Será la cuarta vez que el hijo de Verónica Castro contraerá nupcias
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
"Frankenstein" Guillermo del Toro - Jacob Elordi - The 82nd Venice International Film Festival
Entretenimiento
¡Más de 10 minutos de aplausos! Guillermo del Toro recibió una ovación por su película en Venecia
El emotivo momento conmovió a Jacob Elordi, el protagonista de Frankenstein, la esperada película dirigida por el mexicano
August 30, 2025
 · 
Tania Franco
kate-del-castillo-revista-caras-mexico.jpg
Entretenimiento
Los Instintos infalibles de Kate del Castillo
Auténtica, fuerte y con una carrera que la consolida como una de las actrices mexicanas más influyentes, así es nuestra entrevistada y protagonista de esta portada digital, quien está de regreso con la película Instintos, una de las propuestas más recientes de ViX, la plataforma de streaming en español líder en el mundo, que esta vez ofrece un thriller cargado de tensión, emociones y supervivencia
August 29, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente