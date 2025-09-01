Emiliano Aguilar intercambia insultos con Christian Nodal

La tensión en la familia Aguilar aumenta luego de que Pepe Aguilar responsabilizó a su ex, Carmen Treviño, de alejarlo de su hijo Emiliano.

Hace unos días, Emiliano Aguilar compartió un video en el que insinuó que su media hermana Ángela habría sido víctima de violencia durante su noviazgo con el jugador de americano Josh Ball.

En respuesta, los Aguilar compararon a Emiliano con “El gordo”, un pug al que Pepe Aguilar considera parte de la familia.

Emiliano republicó al difundir una foto en la que los rostros de Pepe, su esposa Aneliz Álvarez Alcalá y sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela fueron sustituidos por el perro. “Qué bonita familia de perros”, escribió.

Aparentemente, Christian Nodal intervino y le reclamó minimizando su carrera en el rap y el hip hop. “Fucking pussy, deja de hablar de armas y drog4s que de eso todos hablan jajaja”,

El rapero compartió una captura de pantalla de una conversación con Christian Nodal donde le reclama por una serie de comentarios dirigidos a la familia Aguilar-Álvarez.

En una segunda parte del mensaje, Nodal presuntamente revela que la expareja de Emiliano se acercó a Ángela Aguilar a pedir ayuda económica.

Emiliano respondió, “me la p... " y un meme de Nodal en la publicación visible en su perfil. “Pero no me lo dices de frente ¿verdad?, y luego me bloqueas, pocos huev.... ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perr...”.