Kate del Castillo revela que casi muere en el mar

La actriz contó que casi pierde la vida mientras buceaba

August 31, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kate-del-castillo-casi-muere-en-el-mar.jpg

Kate del Castillo recordó cuando estuvo a punto de morir mientras buceaba, “solo escuchas tu voz y ves todo negro”, dijo sobre la experiencia que marcó su vida.

La famosa actriz se sinceró en una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde habló de su nueva película en Vix, Instintos. Además de hablar de su nuevo proyecto, la artista recordó la vez que estuvo a punto de morir mientras buceaba.

De acuerdo con la intérprete, hubo una vez que mientras buceaba perdió de visto a su compañero con el que se había sumergido en el océano y tuvo mucho miedo de perder la vida en el fondo del mar.

“Una vez que estaba buceando de noche se me perdió mi compañero y estábamos ente los arrecifes de Cancún y se me perdió quien era el profesional. Íbamos en pareja y se me perdió, y solo escuchas tu voz y ves todo negro. Me empecé a agitar y solo escuchas tu respiración. Era absolutamente negro y es una de las veces que he sentido que me puedo morir”, recordó.

Pese al miedo que sentía, Kate del Castillo comenzó a respirar para intentar tranquilizarse. “El miedo te puede ayudar a tranquilizarte, a pensar, tiene que haber una salida, después vi una lucecita, pero yo ya estaba al borde de aquí me voy a quedar. Fue terrible”, recordó.

Al compartir su experiencia, reflexionó sobre cómo el miedo influye en las vidas desde muy temprana edad, por lo que considera importante canalizarlo.

“El miedo que nos inculcan desde chiquitos, todo es malo, siempre nos están metiendo miedo y yo creo que hay que canalizarlo, está bien sentir miedo”, concluyó.

Por otro lado, descartó completamente regresar a las telenovelas, pues considera que esa etapa ya terminó tras más de dos décadas alejada de la pantalla chica.

