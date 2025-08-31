Georgina Rodríguez presume su anillo de compromiso en Venecia

Georgina Rodríguez llevó un vestido de encaje para desfilar por la alfombra del estreno de la cinta Father Mother Sister Brother, protagonizada por Cate Blanchett en el Festival de Cine de Venecia.

Fiel a su estilo, Georgina eligió un vestido midi ceñido color negro, con silueta sirena y diseño de encaje de Oscar de la Renta. que complementó con unos zapatos de tacón de rejilla.

Y como era de esperarse, la joyería no podía faltar en el look de la prometida de Cristiano Ronaldo, quien lució una gargantilla con figuras de rosas, al igual que los anillos de su mano izquierda, como la sortija de su compromiso.

Con un estilo impecable, Georgina demostró por qué es una de las personalidades más influyentes del mundo de la moda.

La celebridad publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos que destacó su figura elegante y glamorosa, que acaparó todas las miradas.

No es la primera vez que Georgina participa en la alfombra del Festival, sin embargo, esta vez llamó más la atención por el anillo de diamantes que presumió en su mano izquierda.

Un día antes de su aparición, la famosa presumió la joya de 30 quilates con fotos y videos en redes sociales donde se le ve posando tanto en la playa como en un jet privado junto al futbolista portugués.