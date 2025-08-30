Suscríbete
Cristian Castro confirma que se casará con Mariela Sánchez en México

Será la cuarta vez que el hijo de Verónica Castro contraerá nupcias

August 30, 2025 
Diana Laura Sánchez
Cristian Castro confesó que su boda con su pareja, la argentina Mariela Sánchez, está programada para celebrarse el año entrante 2026 en la Basílica de Guadalupe.

La confirmación de que Cristian Castro se casará ha generado revuelo en el medio artístico, ya que será la cuarta vez que contraerá matrimonio en su vida.

“Sí, claro que sí hay planes de boda nos casamos este 2 de febrero. Así que estamos afinando los detalles, lo tenemos que hacer acá en la Basílica de Guadalupe”, dijo Cristian Castro sin entrar en detalles de los preparativos de la boda. No obstante, el artista destacó que su madre Verónica Castro lo ha apoyado incondicionalmente, aprobando su relación con Mariela.

“Ojalá que mi mamita esté contenta. Y obviamente que agradecido con ella porque apoya mucho a Mariela”, mencionó el cantante que dejó entrever que existe una muy buena relación entre su pareja y su madre.

En una entrevista anterior con Infama, Castro había dicho que no pensaba casarse, “no, porque como que se echa a perder todo. No funciona bien, me funciona el noviazgo, luego me caso y chao”, expresó, aunque ahora cambió de parecer.

Cabe mencionar que la relación entre Cristian Castro y la empresaria argentina dedicada al sector inmobiliario, ha sido muy inestable, ya que han atravesado varias rupturas y reconciliaciones que incluso han sido muy mediáticas.

Sin embargo, todo parece indicar que la pareja está segura de llegar al altar, aunque para Cristian será la cuarta, ya que su primer enlace fue con la empresaria paraguaya Gabriela Bo en 2003, posteriormente se casó con la abogada argentina Valeria Liberman con quien tuvo dos hijos, y su tercer matrimonio fue con la violinista mexicana Carol Victoria.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
