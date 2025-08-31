Nora González presenta “Corrido de Chihuahua”, parte de su nuevo álbum "#RANCHICAN”

Más que un disco, "#RANCHICAN” es una declaración de identidad: una mujer del norte, nacida en Parral, Chihuahua, que abraza sus raíces con botas puestas, pero con una mirada moderna, girly y poderosa. Este proyecto reinterpreta el fenómeno whitexican desde un lugar honesto: mariachi, moda ranchera y estética de escaramuza, todo con un twist millennial.

En esta canción, Nora nos invita a descubrir el colorido lenguaje local con palabras que solo los chihuahuenses conocen, mientras nos lleva por un recorrido sonoro y visual de la riqueza natural y cultural del estado.

El video fue grabado en las instalaciones del Lienzo Charro Regionales de Parral en la ciudad natal de Nora González y es un tributo a las raíces charras que tanto caracterizan a la región. A lo largo del clip, se destacan la belleza femenina de la escaramuza, vestida en tonos azul marino con rosa.

El coro resuena con orgullo al decir “Qué bonito es Chihuahua” y frases como “Lindas las noches de luna alegradas con sotol”, celebrando no solo los paisajes y costumbres, sino también la gastronomía típica de la región.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de Nora González con la música regional y su capacidad de contar historias que conectan con la identidad y el orgullo que siente de sus raíces norteñas y chihuahuenses.