Entretenimiento

Esta es la fecha de estreno de Emily in Paris 5

La quinta temporada se filmó en Roma y Venecia

August 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
lily-collins-emily-in-paris-5.jpeg

Las grabaciones de la quinta temporada de Emily in Paris están en curso, y como era de esperarse, las primeras fotografías de Lily Collins recorriendo Venecia han causado sensación en las redes sociales.

La quinta parte de la serie promete un nuevo capítulo donde la moda vuelve a ser el foco de la serie que retrata la vida europea de Emily.

De acuerdo con la protagonista de la serie, la historia se estrenará el próximo 18 de diciembre de este año, y contará con 10 episodios completos en Netflix.

El creador de la serie, Darren Star, está feliz como los fans de descubrir las sorpresas que trae esta quinta temporada que tendrá nuevas aventuras en Roma y Venecia, aunque París seguirá siendo parte de la historia como en las anteriores temporadas.

El fin de la cuarta temporada nos dejó con Emily envuelta en un romance italiano, un nuevo departamento en Roma y un cambio de carrera, ahora, se espera que la mayoría del elenco de la cuarta temporada participe en la temporada 5.

Emily in Paris tendrá de vuelta a Ashley Park como su mejor amiga, Leroy-Breaulieu como Sylvie, así como Lucien Laviscount como Alfie, Samiel Arnold como Julian y Bruno Gouery como Luc.

Y como es de esperarse, las miradas están puestas en qué pasará con el nuevo interés amoroso de Emily. Según Lily Collins, la quinta temporada mostrará a una Emily buscando un equilibrio en su vida personal y profesional.

