Otro Viernes de Locos debuta con éxito en la taquilla; por esta razón no te la puedes perder

¡Llegó a los cines! La película Otro Viernes de Locos desbancó a la nueva entrega de los legendarios héroes de Marvel, los 4 fantásticos: primeros pasos, que cayó a la tercera posición del ránking, de acuerdo con Box Office Mojo.

La secuela de comedia protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan sumó 29 millones de dólares en las taquillas estadounidenses y 44,5 a nivel mundial.

Después de más de dos décadas, Lindsay y Jamie volvieron a intercambiar cuerpos en la esperada secuela de la comedia que se estrenó en 2003.

La cinta dirigida por Nisha Ganatra y estrenada el 8 de agosto, ha sorprendido al público que ha acudido a los cines para ver una de las comedidas más comentadas del año.

La historia de Otro Viernes de Locos se sitúa 22 años después de la original. Ahora, Anna (Lindsay) es una madre soltera que trabaja como mánager musical, mientras intenta criar a su hija adolescente Harper (Julia Butters), con el apoyo de su madre Tess (Jamie), convertida en una terapeuta mediática con podcast y libros incluidos. Anna se enfrenta a un nuevo reto cuando Harper se pelea con la hija de un padre soltero que pronto se convierte en su prometido.

En su despedida de soltera, una discusión general un inusual “cuádruple intercambio” de cuerpos: Anna cambia con Harper, y Tess con Lily, momento en que la comedia se despliega con choques generacionales, bromas y más.