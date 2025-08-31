Suscríbete
Lifestyle

Cómo decorar habitaciones pequeñas para que se vean increíbles

Tener una habitación pequeña no significa limitar el estilo, ni la funcionalidad. Con las piezas adecuadas y algunos trucos de diseño, puedes transformar un espacio compacto en un ambiente cómodo, moderno y visualmente amplio

August 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Gianna-2.jpg

1.⁠ ⁠Elige una cama funcional y de líneas limpias

En habitaciones pequeñas, combinar materiales con distintas texturas puede aportar profundidad y carácter, sin saturar. Optar por elementos en madera natural, textiles suaves y tonos cálidos ayuda a crear una atmósfera acogedora y visualmente equilibrada.

2.⁠ ⁠Incorpora funcionalidad oculta con muebles versátiles

Los muebles multifuncionales son esenciales en espacios pequeños. Una banca con almacenaje, por ejemplo, resuelve dos necesidades en una: asiento y organización.

3.⁠ ⁠Aprovecha la altura con muebles verticales.

En recámaras reducidas, es clave aprovechar el espacio vertical para liberar superficie de piso. Los muebles altos, de estructura ligera y líneas rectas, ayudan a mantener el orden, sin generar sensación de encierro.

⁠4. Aporta luz y claridad con tonos neutros

Los muebles en tonos claros reflejan mejor la luz y amplían visualmente los espacios. En lugar de piezas oscuras o voluminosas, una cómoda blanca con diseño limpio puede ofrecer almacenamiento sin restar ligereza.

5.⁠ ⁠ Incluye piezas pequeñas que complementen la funcionalidad

El mobiliario auxiliar, bien elegido, suma practicidad sin saturar. En lugar de mesas laterales grandes, elige burós compactos con cajones para tener un espacio extra de almacenamiento, sin desentonar con el resto del mobiliario.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
