Suscríbete
Entretenimiento

Leonardo DiCaprio visitará la Ciudad de México para el estreno de “Una batalla tras otra”

DiCaprio llegará a México acompañado del elenco estelar de la cinta

August 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
leonardo-dicaprio-visita-a-mexico

A lo largo de su carrera, Leonardo DiCaprio ha colaborado con los directores más reconocidos de Hollywood.

Getty Images

La CDMX será escenario de un gran evento con la visita de Paul Thomas Anderson, uno de los directores más reconocidos de la industria, quienes presentarán la nueva producción de Warner Bros Pictures. La película promete atrapar a las audiencias con una intensa trama de acción.

La visita de Leonardo DiCaprio será el 18 de septiembre a las 19:00 horas en Toreo Parque Central, en la CDMX. Al evento acudirán Benicio del Toro, Teyana Taylor y Chase Infinti, además del director responsable de la historia.

Esta será una gran oportunidad para ver al actor Leonardo DiCaprio quien participará en la cinta que llegará a los cines en formatos tradicionales, IMAX y 4DX, el próximo 25 de septiembre.

La nueva película se presenta como un thiller cargado de tensión, donde el amor y la rabia se entrelazan en una historia de supervivencia, de acuerdo con Excelsior. La cinta retrata la historia de Bob (Leonardo DiCaprio), un antiguo militante radical que vive consumido por la desconfianza y la marginalidad, mientras intenta criar a su hija Willa (Chase Infiniti).

Su vida cambia cuando un viejo adversario (Sean Penn) regresa después de 16 años y Willa desaparece sin dejar rastro. En su desesperación por hallarla, Bob se ve arrastrado a enfrentar heridas del pasado en medio de persecuciones, engaños y decisiones que ponen en juego su vida.

Leonardo DiCaprio
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
juan-gabriel-netflix.jpeg
Entretenimiento
Se estrenará el documental de Juan Gabriel con material inédito en Netflix
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yolanda-andrade-tiempo-de-vida.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade revela el tiempo que le queda de vida
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce-look-compromisojpeg
Entretenimiento
El look de Taylor Swift que todas las swifties deseaban
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hija-de-heidi-klum.jpeg
Entretenimiento
Ella es Leni Klum, la hija de Heidi Klum que causó sensación en la alfombra de Venecia
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-erik-rubin-motivos-separacion.jpg
Entretenimiento
Erik Rubín revela si ya encontró el amor tras separarse de Andrea Legarreta
Andrea Legarreta admitió que le preocupa que su ex se involucre con una mujer interesada
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anne Hathaway se cae en las grabaciones de Devil Wears Prada 2
Entretenimiento
Anne Hathaway sufre caída durante las grabaciones de The Devil Wears Prada 2
Captaron en video a la actriz de El diablo viste a la moda, quien sufrió un percance durante el rodaje de la segunda entrega, una de las películas más esperadas del año
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift revela qué le enamoró de Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué se enamoró de Travis Kelce
En la antesala de su boda, Taylor Swift cuenta qué la conquistó de Travis
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
bruce-willis-emma-heming-habla-del-estado-de-salud-de-su-esposo.jpg
Entretenimiento
Esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor
Emma Heming Willis habló en una entrevista en televisión sobre cómo se encuentra su esposo quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anna-Kournikova-quien-es-pareja-de-enrique-iglesias.jpg
Entretenimiento
Ella es Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias y madre de sus hijos
El intérprete de 50 años tiene una relación desde hace varios años con una extenista rusa con quien vive en Miami junto a sus cuatro hijos
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez