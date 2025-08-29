Leonardo DiCaprio visitará la Ciudad de México para el estreno de “Una batalla tras otra”

La CDMX será escenario de un gran evento con la visita de Paul Thomas Anderson, uno de los directores más reconocidos de la industria, quienes presentarán la nueva producción de Warner Bros Pictures. La película promete atrapar a las audiencias con una intensa trama de acción.

La visita de Leonardo DiCaprio será el 18 de septiembre a las 19:00 horas en Toreo Parque Central, en la CDMX. Al evento acudirán Benicio del Toro, Teyana Taylor y Chase Infinti, además del director responsable de la historia.

Esta será una gran oportunidad para ver al actor Leonardo DiCaprio quien participará en la cinta que llegará a los cines en formatos tradicionales, IMAX y 4DX, el próximo 25 de septiembre.

La nueva película se presenta como un thiller cargado de tensión, donde el amor y la rabia se entrelazan en una historia de supervivencia, de acuerdo con Excelsior. La cinta retrata la historia de Bob (Leonardo DiCaprio), un antiguo militante radical que vive consumido por la desconfianza y la marginalidad, mientras intenta criar a su hija Willa (Chase Infiniti).

Su vida cambia cuando un viejo adversario (Sean Penn) regresa después de 16 años y Willa desaparece sin dejar rastro. En su desesperación por hallarla, Bob se ve arrastrado a enfrentar heridas del pasado en medio de persecuciones, engaños y decisiones que ponen en juego su vida.