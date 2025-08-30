Los Instintos infalibles de Kate del Castillo

Fotógrafo: Christopher Armenta

Maquillaje: Daniel Lezama. Peinado: Jorge Beltrán

Styling: Blancopop

Ya triunfó en la televisión mexicana, también en la hispana de Estados Unidos y hasta en España, pasando por Latinoamérica y hasta llegar a Hollywood. Este viernes 29 de agosto estrena su tercera producción original con ViX, en la que podremos verla encarnando a Maggie, una mujer que se ve atrapada cuando dos intrusos irrumpen en su hogar para tomar el control.

A partir de ese momento, secretos ocultos salen a la luz, mientras la traición, el miedo y la maternidad se entrelazan en una lucha a muerte por la vida y la supervivencia.

¿Qué etapa de tu carrera sientes que estás viviendo actualmente?

Una en la que estoy tranquila, en la que ya no tengo tanta angustia, en la que tengo la oportunidad de elegir proyectos, y no tengo que hacer las cosas que ya no quiero hacer… y eso me da mucha alegría. Tengo más madurez como actriz y como mujer.

Tuvimos un adelanto de Instintos, tu nueva película, y vimos que se trata de una cinta fuerte, ¿Cómo fue construir ese viaje emocional tan intenso?

La verdad es que llegaba agotada a mi casa todas las noches. Sin duda fue un reto físico y emocional, así que me preparé mucho físicamente, porque el personaje está en constante tensión. Terminaba con dolores en el cuello, y aunque nunca he estado embarazada, estudié cómo se siente, sobre los síntomas de la gestación, de cómo puedes llegar a hiperventilar y cómo un susto puede afectar tu cuerpo. En la película le dicen a Maggie que “se la lleve leve”, pero la situación de tensión constante fue clave. Hablé mucho con el director, Sebastián Borensztein, para evitar caer en repeticiones, pues hay varios momentos en los que la emoción de Maggie está al límite. El desafío para mí era mantener esa intensidad a lo largo de todo el proceso, sin perder la esencia del personaje.

Hay escenas muy demandantes, como un secuestro cargado de violencia, ¿cuál fue el momento más difícil del rodaje?

Cuando doy a luz empiezo a darme cuenta que lo que ella quiere es a su bebé. Ese twist que da la historia, ese cambio para Maggie es muy fuerte, ya que se da cuenta de que realmente está sola. También con Bruno, porque el momento en el que lo enfrento, es terrible. El final fue durísimo, por ese instinto material de supervivencia.

¿En tu vida personal, sigues tus instintos para saber en quién confiar?

Creo que sí. A medida que vas creciendo y acumulando experiencias, te das cuenta de que tu instinto nunca falla. Ojalá hubiera confiado más en él cuando era más joven, porque cuando eres joven, a veces te sientes inseguro y no confías tanto en tu intuición. Pero ahora, en esta etapa de mi vida, definitivamente creo que mi instinto nunca falla.

Si tuvieras que nombrar un instinto personal que siempre te ha guiado en la vida y en tu carrera, ¿cuál sería?

Creo que la gente, la gente me vibra o no me vibra. Y nunca me ha fallado. Si hago business con alguna persona o lo que sea, y sale mal, después digo, “ya lo sabía, ¿por qué no me hice caso?”.

Tu carrera está llena de mujeres fuertes y complejas que siempre luchan. ¿Sientes que Maggie tiene algo en común contigo o con otras mujeres que has interpretado?

Por supuesto. Esa fuerza que muchas veces no sabemos que tenemos, hasta que realmente la necesitamos, hasta que nos enfrentamos a momentos tan fuertes como los que vivió Maggie. Yo creo que todos estamos en un estado de vulnerabilidad, pero hay circunstancias específicas en las que yo pensaba que iba a reaccionar de una manera, y cuando sucede, pasa otra cosa completamente diferente. Cuando ocurre una situación de alerta o de peligro inminente, es en esos momentos cuando sale el verdadero tu. Por más que durante toda tu vida creas que no actuarías de cierta forma, es cuando te enfrentas a esa situación extrema, cuando realmente te conoces.

Si te hubiera pasado a ti, ¿qué hubieras hecho en esa situación?

Soy una persona muy protectora, tengo un instinto muy materno, aunque no sea madre, yo hubiera hecho lo mismo. Matas por tu bebé, matas por conservar la otra vida, la vida que acaba de llegar, y más cuando es una traición. Los hubiera matado a todos (risas). El pobre Iván Marcos, que creo que su personaje ni tiene nombre, era el menos malo de todos.

¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de esta producción?

Todos los recuerdos fueron increíbles. Fueron unas seis, siete semanas de producción, no recuerdo exactamente cuánto duró, pero las gocé como nadie. Me encanta el reto y este tipo de personajes. Hace mucho que no hacía un thriller, y además, tuve el placer de trabajar con tres fabulosos actores y un director increíble con quien siempre había querido colaborar. Todo salió bien, todo se dio muy bien, no hubo momentos difíciles. Lo complicado fue, claro, la historia, pero fuera de eso todo fue muy fluido. El crew español también, son unos divinos, la pasamos muy bien. La verdad, no tengo ninguna queja, solo me quedo con recuerdos muy positivos.

Si tuvieras que resumir el mensaje de la película en una frase, ¿cuál sería?

Sigue tu instinto (risas).

Finalmente, Kate invitó a todas las lectoras de CARAS a ver Instintos, la nueva película original de ViX, en la que comparte créditos con Bruno Bichir, Daniela Schmidt e Iván Márquez.