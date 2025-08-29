Selena Gomez comparte las primeras fotos de su despedida de soltera en México

¡Sí, eligió las hermosas playas de México para celebrar uno de los momentos más especiales de su vida! Selena Gomez viajó con sus amigas a territorio mexicano para celebrar al máximo su despedida de soltera.

Selena Gomez arribó a Los Cabos el fin de semana y este jueves decidió compartir las imágenes de cómo vivió esta experiencia.

La famosa se dejó ver feliz y muy sonriente rodeada de algunas de sus amigas más cercanas.

Recordemos que fue en octubre del año pasado cuando su novio le dio el anillo y le propuso matrimonio pero fue hasta diciembre cuando Selena hizo pública la noticia y presumió la impresionante joya que luce en su mano izquierda.

En su cuenta de Instagram, Selena compartió las fotos de su despedida, y en una de ellas se aprecia un letrero con globos que dice “Mrs. Levin”, ya que está por convertirse en la Señora de Benjamín Joseph Levin, nombre real de su prometido Benny Blanco.

En las fotos, la intérprete aparece muy sensual en bikinis y mini vestidos playeros que eligió para disfrutar del paraíso mexicano, donde no podía faltar el mariachi para disfrutar de una celebración a la mexicana.

Las amigas de Selena disfrutaron de un paseo en yate de lujo, la playa y la alberca antes de que la famosa se convierta en esposa de Blanco.