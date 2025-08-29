Suscríbete
Entretenimiento

Selena Gomez comparte las primeras fotos de su despedida de soltera en México

La famosa cantante que próximamente celebrará su boda con Benny Blanco disfrutó de su despedida en Los Cabos

August 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-despedida-de-soltera.jpeg

¡Sí, eligió las hermosas playas de México para celebrar uno de los momentos más especiales de su vida! Selena Gomez viajó con sus amigas a territorio mexicano para celebrar al máximo su despedida de soltera.

Selena Gomez arribó a Los Cabos el fin de semana y este jueves decidió compartir las imágenes de cómo vivió esta experiencia.

selena-gomez-despedida-de-soltera-cabo.jpeg

La famosa se dejó ver feliz y muy sonriente rodeada de algunas de sus amigas más cercanas.

Recordemos que fue en octubre del año pasado cuando su novio le dio el anillo y le propuso matrimonio pero fue hasta diciembre cuando Selena hizo pública la noticia y presumió la impresionante joya que luce en su mano izquierda.

En su cuenta de Instagram, Selena compartió las fotos de su despedida, y en una de ellas se aprecia un letrero con globos que dice “Mrs. Levin”, ya que está por convertirse en la Señora de Benjamín Joseph Levin, nombre real de su prometido Benny Blanco.

En las fotos, la intérprete aparece muy sensual en bikinis y mini vestidos playeros que eligió para disfrutar del paraíso mexicano, donde no podía faltar el mariachi para disfrutar de una celebración a la mexicana.

Las amigas de Selena disfrutaron de un paseo en yate de lujo, la playa y la alberca antes de que la famosa se convierta en esposa de Blanco.

Selena Gomez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
yolanda-andrade-tiempo-de-vida.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade revela el tiempo que le queda de vida
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce-look-compromisojpeg
Entretenimiento
El look de Taylor Swift que todas las swifties deseaban
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hija-de-heidi-klum.jpeg
Entretenimiento
Ella es Leni Klum, la hija de Heidi Klum que causó sensación en la alfombra de Venecia
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-erik-rubin-motivos-separacion.jpg
Entretenimiento
Erik Rubín revela si ya encontró el amor tras separarse de Andrea Legarreta
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anne Hathaway se cae en las grabaciones de Devil Wears Prada 2
Entretenimiento
Anne Hathaway sufre caída durante las grabaciones de The Devil Wears Prada 2
Captaron en video a la actriz de El diablo viste a la moda, quien sufrió un percance durante el rodaje de la segunda entrega, una de las películas más esperadas del año
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift revela qué le enamoró de Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué se enamoró de Travis Kelce
En la antesala de su boda, Taylor Swift cuenta qué la conquistó de Travis
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
bruce-willis-emma-heming-habla-del-estado-de-salud-de-su-esposo.jpg
Entretenimiento
Esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor
Emma Heming Willis habló en una entrevista en televisión sobre cómo se encuentra su esposo quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anna-Kournikova-quien-es-pareja-de-enrique-iglesias.jpg
Entretenimiento
Ella es Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias y madre de sus hijos
El intérprete de 50 años tiene una relación desde hace varios años con una extenista rusa con quien vive en Miami junto a sus cuatro hijos
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
prince-jackson-se-compromete-hijo-de-michael-jackson.jpeg
Entretenimiento
Hijo de Michael Jackson se compromete con su novia Molly Schirmang
Después de 8 años de relación, el hijo mayor del Rey del Pop llegará al altar con el amor de su vida
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez