Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend cantarán juntos en el Vaticano

El 13 de septiembre los artistas participarán en la tercera edición del encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana

August 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El tenor Andrea Bocelli y los cantantes serán parte del evento impulsado por la Basílica de San Pedro del Vaticano, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre.

De acuerdo con el portal oficial del Vaticano, el cardenal Mauro Gambetti expresó en una rueda de prensa, “queremos proponer la fraternidad como piedra angular de un posible nuevo orden político, económico y social de la existencia humana”.

El programa del encuentro dará inicio con sesiones de trabajo dedicadas a la política, la economía y la inteligencia artificial, que se llevarán a cabo en varias sedes de Roma. Las conclusiones de estos grupos se presentarán en un acto ceremonial en el Capitolio romano, el sábado 13 de septiembre.

El evento culminará con una velada cultural en la Plaza de San Pedro, donde se presentarán los artistas, acompañados por el coro gospel Voices of Fire, el coro de la Diócesis de Roma dirigido por el maestro Marco Frisina, y un coro internacional.

Además, como parte de las sorpresas de la noche de celebración, habrá un despliegue aéreo de drones y luces con imágenes inspiradas en la Capilla Sixtina, de acuerdo con El Mundo.

