La colección de Pandora que amarás este Otoño 2025

Este otoño, Pandora Talisman hace su debut, introduciendo una nueva y audaz dirección en el universo de joyería de la marca. Inspirada en monedas antiguas, la colección transforma símbolos atemporales en expresiones modernas de sí mismos.

Cada pieza está elaborada para reflejar los valores que tiene, haciéndose eco del llamado de la campaña a usar las palabras por las que vives.

Este lanzamiento marca una sorprendente desviación de los códigos de diseño tradicionales de Pandora, ofreciendo una nueva estética basada en la narración, la textura y la belleza de la imperfección.

Diseñado para resonar a nivel personal, Pandora Talisman invita a los usuarios a explorar sus propias identidades a través de piezas simbólicas que son profundamente significativas y visualmente distintas.

Doce diseños forman la base de la colección, grabados con inscripciones latinas como amor vincit omnia, ‘el amor lo conquista todo’ o per aspera ad astra, ‘a través de las dificultades hasta las estrellas’. Junto con motivos poderosos (corazones, lunas y estrellas ), cada talismán de Pandora cuenta una historia rica en significado.

Mientras que un diseño presenta nácar artificial y chapado en oro de 14 quilates para agregar profundidad y dimensión, la pieza más grande está finamente grabada con flechas, un símbolo sorprendente de esperanza, resistencia y crecimiento.

La colección está elaborada en plata de ley, chapado en oro de 14k y acabados de metales mixtos, lo que permite combinaciones de estilo únicas.

Cada Pandora Talisman se puede usar individualmente o en capas juntas en dos collares de nuevo diseño, creados específicamente para la colección en plata de ley característica de la marca, así como en baño de oro de 14 quilates. También son compatibles con los collares Pandora ME, lo que permite a los usuarios aún más formas de construir su propia historia visual, un símbolo a la vez.