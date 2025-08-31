Suscríbete
Entretenimiento

Julia Roberts defiende su película “After de Hunt” en el Festival de Venecia

La actriz volvió a la actuación con esta cinta que fue ovacionada durante seis minutos en el Festival de Cine de Venecia

August 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
julia-roberts-venecia-pelicula.jpeg

Julia Roberts regresó a lo grande a la pantalla con un papel protagónico en After the Hunt, del director Luca Guadagnino, película que compite por el León de Oro, el máximo galardón de La Mostra.

Julia de 57 años comparte créditos con Ayo Edebiri y Andrew Garfield en el thriller con temática del #MeToo que ha dividido a la crítica. La cinta cuenta la historia de Alma Olsson, una profesora de una una universidad de la Ivy League interpretada por Roberts, que se ve obligada a lidiar con una parte de su pasado que mantiene en secreto cuando un colega es señalado de acoso por una de sus estudiantes.

La cinta producida por Amazon MGM Studios, solo apta para audiencias adultas, ha generado discusión sobre la posibilidad de que pudiera cuestionar la validez del movimiento #MeToo y tender hacia la cultura de cancelación.

De acuerdo con Infobae, durante la rueda de prensa, un periodista cuestionó a Roberts si la película minaba la lucha feminista al “revivir viejas discusiones”, sobre cómo se debe creer a las mujeres que denuncian agresiones sexuales.

nueva-pelicula-de-julia-roberts.jpeg

Ante esto, Julia Roberts defendió su trabajo y el de sus colegas explicando que lamenta que la sociedad “esté perdiendo el arte de la conversación sobre la humanidad”.

“Sin ánimo de contradecir, porque no está en mi naturaleza, no creo que se trate solo de revivir un debate de mujeres enfrentadas entre sí o que no se apoyan unas a otras. Hay muchas discusiones pasadas que se actualizan y que generan conversación”.

“La mejor parte de tu pregunta es que todos salieron del cine hablando de la película. Eso es lo que queríamos que se sintiera. Te das cuenta de aquello en lo que crees con fuerza porque nosotros lo agitamos todo para ti. Así que, de nada”, dijo.

“No sé si llamarlo controversia, pero lo que sí hacemos es retar a la gente a conversar. Que esto los emocione o los enfurezca depende de ustedes. Si hacer esta película logra algo, lo más emocionante que todos hablaran entre sí”, agregó.

Mientras tanto, por su temática, la película desata preguntas sobre su perspectiva del movimiento #MeToo.

julia roberts Festival de Venecia
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
"Frankenstein" Guillermo del Toro - Jacob Elordi - The 82nd Venice International Film Festival
Entretenimiento
¡Más de 10 minutos de aplausos! Guillermo del Toro recibió una ovación por su película en Venecia
August 30, 2025
 · 
Tania Franco
kate-del-castillo-revista-caras-mexico.jpg
Entretenimiento
Los Instintos infalibles de Kate del Castillo
August 29, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
otro-viernes-de-locos-de-que-trata.jpeg
Entretenimiento
Otro Viernes de Locos debuta con éxito en la taquilla; por esta razón no te la puedes perder
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lily-collins-emily-in-paris-5.jpeg
Entretenimiento
Esta es la fecha de estreno de Emily in Paris 5
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
emma-stone-la-favorita.jpg
Entretenimiento
Emma Stone confiesa que esta película la dañó físicamente
A 8 años del rodaje de la cinta, Emma Stone recordó que los vestuarios la dañaron
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-dicaprio-visita-a-mexico
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio visitará la Ciudad de México para el estreno de “Una batalla tras otra”
DiCaprio llegará a México acompañado del elenco estelar de la cinta
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fabiola-campomanes-hospitalizada.jpg
Entretenimiento
Fabiola Campomanes es hospitalizada tras presentar problemas de salud
La actriz se retiró los implantes mamarios tras presentar complicaciones
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-despedida-de-soltera.jpeg
Entretenimiento
Selena Gomez comparte las primeras fotos de su despedida de soltera en México
La famosa cantante que próximamente celebrará su boda con Benny Blanco disfrutó de su despedida en Los Cabos
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift
Entretenimiento
Taylor Swift revela cuál es su pasatiempo favorito
Un vistazo a la faceta más íntima y hogareña de Taylor Swift, lejos de los escenarios y las giras mundiales
August 28, 2025
 · 
Tania Franco