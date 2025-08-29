Suscríbete
Emma Stone confiesa que esta película la dañó físicamente

A 8 años del rodaje de la cinta, Emma Stone recordó que los vestuarios la dañaron

August 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
emma-stone-la-favorita.jpg

Emma Stone habló de los looks que han caracterizado su vida delante y detrás de cámaras, entre ellos los vestidos y corsés de La Favorita, película dirigida por Yorgos Lanthimos, y ambientada en el siglo 18, en la cual Emma le dio vida al personaje Abigail.

Aunque la cinta le ganó la aclamación de la crítica y una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, Stone dijo que los vestuarios eran complejos.

“Fue la primera vez que usé el corsé. Puedo confirmar que, con el tiempo, altera los órganos. La forma de mi cuerpo estuvo alterada por un mes. Te comprime, y tengo una caja torácica muy grande, así que es algo muy difícil de manejar. Mi cuerpo definitivamente no está hecho para un corsé”, mencionó la famosa sobre la ajustada prenda que le causó dolor y sufrimiento.

En otro momento, la famosa también dijo que se dio cuenta de que no podía respirar con sus corsés, por lo que el mentol se convirtió en su mejor aliado.

“Olía el mentol y me hacía creer que estaba en un espacio abierto y que podía respirar un instante. Después de un mes, todos mis órganos cambiaron. Fue asqueroso y si no tienen que hacerlo, no lo hagan”, mencionó.

Emma Stone vivió momentos muy incómodos cuando usó corsé por primera vez. Con humor, aseguró que la experiencia terminó siendo un entrenamiento poco común. “Fue un regalo, me ayudó a desarrollar una habilidad inusual: la capacidad de aguantar la respiración bajo el agua por mucho tiempo”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
