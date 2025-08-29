Fabiola Campomanes es hospitalizada tras presentar problemas de salud

Fabiola Campomanes reapareció desde el hospital tras retirarse los implantes mamarios por presentar graves síntomas.

La famosa de 53 años compartió con sus seguidores el proceso físico y emocional que vivió previo a someterse a la cirugía.

Tras un largo periodo de ausencia en redes sociales, la intérprete eligió este momento para explicar el motivo de su hospitalización.

En un mensaje difundido desde la cama del hospitaol, la actriz agradeció la preocupación de sus seguidores y detalló que su estado físico la llevó a reflexionar sobre la importancia de escuchar las señales de su cuerpo.

Campomanes explicó, “me ausente porque mi salud me lo pidió. Llevo meses con un tema de inflamación, miles de cosas, y había escuchado de la enfermedad de los implantes (rechazo del cuerpo a los implantes)”.

Fabiola comentó que tomó la decisión para priorizar su bienestar. “Hoy quiero contarles lo que hice: me removí los implantes mamarios. Como muchas mujeres, hace más de 20 años me hice esa cirugía, y desde entonces,solo conocía mi cuerpo con esa forma. Aunque hace 8 años empecé con problemas-contractura en uno, luego en el otro-, decidí tratarlos con terapias en lugar de quitármelos. La verdad es que me daba miedo: no sabía cómo iba a aceptar mi cuerpo al natura, cómo iba a verme con cicatrices, o qué pensarían los demás”.

“Pero con el tiempo mi cuerpo me habló más fuerte. Empecé a sufrir inflamación general, manchas y otros síntomas que entendí podían estar relacionados con un rechazo a los implantes. Y ahí fue cuando lo decidí: era momento de removerlos”, añadió.

Fabiola Campomanes destacó que este proceso fue como un acto de “honrar su cuerpo”. “Hoy ya no veo a mi cuerpo desde el miedo, sino desde la conciencia. El cuerpo es lo único que nos va a acompañar hasta el final. Y hoy decido honrarlo, aceptarlo, cuidarlo y, sobre todo, escucharlo”.