Suscríbete
Entretenimiento

Fabiola Campomanes es hospitalizada tras presentar problemas de salud

La actriz se retiró los implantes mamarios tras presentar complicaciones

August 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
fabiola-campomanes-hospitalizada.jpg

Fabiola Campomanes reapareció desde el hospital tras retirarse los implantes mamarios por presentar graves síntomas.

La famosa de 53 años compartió con sus seguidores el proceso físico y emocional que vivió previo a someterse a la cirugía.

Tras un largo periodo de ausencia en redes sociales, la intérprete eligió este momento para explicar el motivo de su hospitalización.

En un mensaje difundido desde la cama del hospitaol, la actriz agradeció la preocupación de sus seguidores y detalló que su estado físico la llevó a reflexionar sobre la importancia de escuchar las señales de su cuerpo.

Campomanes explicó, “me ausente porque mi salud me lo pidió. Llevo meses con un tema de inflamación, miles de cosas, y había escuchado de la enfermedad de los implantes (rechazo del cuerpo a los implantes)”.

fabiola-campomanes-hospitalizada.jpeg

Fabiola comentó que tomó la decisión para priorizar su bienestar. “Hoy quiero contarles lo que hice: me removí los implantes mamarios. Como muchas mujeres, hace más de 20 años me hice esa cirugía, y desde entonces,solo conocía mi cuerpo con esa forma. Aunque hace 8 años empecé con problemas-contractura en uno, luego en el otro-, decidí tratarlos con terapias en lugar de quitármelos. La verdad es que me daba miedo: no sabía cómo iba a aceptar mi cuerpo al natura, cómo iba a verme con cicatrices, o qué pensarían los demás”.

“Pero con el tiempo mi cuerpo me habló más fuerte. Empecé a sufrir inflamación general, manchas y otros síntomas que entendí podían estar relacionados con un rechazo a los implantes. Y ahí fue cuando lo decidí: era momento de removerlos”, añadió.

Fabiola Campomanes destacó que este proceso fue como un acto de “honrar su cuerpo”. “Hoy ya no veo a mi cuerpo desde el miedo, sino desde la conciencia. El cuerpo es lo único que nos va a acompañar hasta el final. Y hoy decido honrarlo, aceptarlo, cuidarlo y, sobre todo, escucharlo”.

Fabiola Campomanes
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
yolanda-andrade-tiempo-de-vida.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade revela el tiempo que le queda de vida
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce-look-compromisojpeg
Entretenimiento
El look de Taylor Swift que todas las swifties deseaban
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hija-de-heidi-klum.jpeg
Entretenimiento
Ella es Leni Klum, la hija de Heidi Klum que causó sensación en la alfombra de Venecia
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-erik-rubin-motivos-separacion.jpg
Entretenimiento
Erik Rubín revela si ya encontró el amor tras separarse de Andrea Legarreta
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anne Hathaway se cae en las grabaciones de Devil Wears Prada 2
Entretenimiento
Anne Hathaway sufre caída durante las grabaciones de The Devil Wears Prada 2
Captaron en video a la actriz de El diablo viste a la moda, quien sufrió un percance durante el rodaje de la segunda entrega, una de las películas más esperadas del año
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift revela qué le enamoró de Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué se enamoró de Travis Kelce
En la antesala de su boda, Taylor Swift cuenta qué la conquistó de Travis
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
bruce-willis-emma-heming-habla-del-estado-de-salud-de-su-esposo.jpg
Entretenimiento
Esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor
Emma Heming Willis habló en una entrevista en televisión sobre cómo se encuentra su esposo quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anna-Kournikova-quien-es-pareja-de-enrique-iglesias.jpg
Entretenimiento
Ella es Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias y madre de sus hijos
El intérprete de 50 años tiene una relación desde hace varios años con una extenista rusa con quien vive en Miami junto a sus cuatro hijos
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
prince-jackson-se-compromete-hijo-de-michael-jackson.jpeg
Entretenimiento
Hijo de Michael Jackson se compromete con su novia Molly Schirmang
Después de 8 años de relación, el hijo mayor del Rey del Pop llegará al altar con el amor de su vida
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez