Personalidades

María Elena Torruco: el gran amor de Carlos Slim Domit

El 9 de octubre de 2010, el hijo del hombre más rico de México contrajo matrimonio con María Elena Torruco

August 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
esposa-de-carlos-slim-domit-maria-elena-torruco.jpg

María Elena Torruco y Carlos Slim Domit

Einar González

El primogénito del magnate Carlos Slim Helú, se casó en una ceremonia lujosa celebrada en la Parroquia de San Agustín, en Polanco. La fiesta posterior tuvo lugar en uno de los lugares más representativos de la Ciudad de México: el Museo Soumaya, propiedad de la familia Slim.

Alrededor de 500 invitados de la esfera política y empresarios asistieron a la celebración, entre ellos el gran escritor Gabriel García Márquez, el empresario Emilio Azcárraga, y el expresidente Felipe Calderón. La boda entre los socialités más destacados del país se convirtió en una de las más icónicas.

El romance de la pareja comenzó dos décadas antes en una carrera de automovilismo, en ese momento Carlos Slim Domit tenía 33 años y María Elena era menor de edad, tenía 17, sin embargo, a pesar de la diferencia de edad, ambos iniciaron un noviazgo que tuvo rupturas y reconciliaciones durante aproximadamente diez años, no obstante, terminaron llegando al altar.

En marzo de 2010, durante una cena familiar Carlos Slim Domit sorprendió a María Elena con un pastel con la frase “mi mejor regalo eres tú”, y le entregó el anillo de compromiso a la mujer que años más tarde se convertiría en la madre de sus cuatro hijos.

La nuera del magnate Carlos Slim estudió en la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas, en una institución fundada por su padre. Proviene de una familia con fuerte arraigo cultural y político. Es hija del exsecretario de Turismo Miguel Ángel Torruco Márquez. Además, es nieta de la actriz María Elena Marqués. En la actualidad, María Elena se ha destacado por ser una madre dedicada a la crianza de sus hijos: Carlos, Emiliano, Marielle y Nicole, fruto de su matrimonio con el empresario.

María Elena Torruco Carlos Slim Domit Carlos Slim Helú
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
