Invitados de lujo en la alfombra roja de Despertares

Fue en el exclusivo Soho House Mexico City donde grandes personalidades se reunieron para celebrar la opening night, presentado por Porsche. Despertares, uno de los espectáculos de ballet más esperados en su regreso a CDMX, con el prestigioso bailarín Isaac Hernández, un mexicano que ha puesto la danza en lo alto.

Los invitados de lujo, entre el glamour y la elegancia, lucían orgullosos de ver a México en lo alto gracias al arte y la diciplina de Isaac Hérnandez.

Jessica Chastain junto a su co-protagonista de la primer película de Isaac Hernández Dreams, lucieron cercanos y cordiales durante su paso por la alfombra.

¡El talento mexicano abundó! Aislinn Derbez con una sofisticada chamarra de cuero café fue un deleite, además de su gran disposición y actitud para dar entrevista a los medios.

Manuel Garcia-Rulfo, recientemente reconocido por su trabajo en la última entrega de Jurassic Park, también se tomó su tiempo y con una actitud dispuesta y amable, dio entrevistas y saludó a los asistentes.

El director Manolo Caro no se queda atrás, que llegó puntual a la alfombra, seguido de Ana de la Reguera, quien fue la última en abandonar la alfombra.