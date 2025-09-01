Lanzan primer vistazo de la película del Dr. Simi

Se viralizó un video animado que muestra las primeras imágenes de una presunta cinta sobre el icónico doctor de Farmacias Similares. El video aparece en distintas plataformas asegurando que se trata de una película biográfica de Víctor González Torres, fundador de la franquicia farmacéutica.

La cinta abordará la trayectoria empresarial de González, así como su impacto social en el país. En meses pasados, Victor González Herrera (hijo), habló sobre un proyecto cinematográfico biográfico sobre su padre, sin embargo, no mencionó que se tratara de una cinta animada.

“Ya tenemos el guion, de hecho personas muy importantes del cine mexicano están involucrados en el proyecto y la idea es hacer algo de muy buena calidad que salga en un año y medio”, dijo a medios de comunicación.

Además, mencionó que la película se trataría de una cinta de acción real. “No les podemos decir pero va a ser un hit, vamos a buscar un mexicano muy exitoso, hay algunos, tenemos algunos en mente, no hemos cerrado nada, pero sí espérense una película muy bien hecha. estamos revisando el guion que lo hizo quien escribió ‘La casa de papel’, estamos pensando en algo de muy buena calidad y que cuente toda la historia a profundidad”, reveló.

La figura del Dr. Simi es una de las más queridas y simbólicas en el país, ya que es reconocida por las famosas botargas afuera de las farmacias, además de la tradición de lanzar peluches en conciertos.