Suscríbete
Entretenimiento

Lanzan primer vistazo de la película del Dr. Simi

Salió a la luz el primer avance oficial de la cinta animada

September 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
dr-simi-pelicula.jpg

Se viralizó un video animado que muestra las primeras imágenes de una presunta cinta sobre el icónico doctor de Farmacias Similares. El video aparece en distintas plataformas asegurando que se trata de una película biográfica de Víctor González Torres, fundador de la franquicia farmacéutica.

La cinta abordará la trayectoria empresarial de González, así como su impacto social en el país. En meses pasados, Victor González Herrera (hijo), habló sobre un proyecto cinematográfico biográfico sobre su padre, sin embargo, no mencionó que se tratara de una cinta animada.

“Ya tenemos el guion, de hecho personas muy importantes del cine mexicano están involucrados en el proyecto y la idea es hacer algo de muy buena calidad que salga en un año y medio”, dijo a medios de comunicación.

Además, mencionó que la película se trataría de una cinta de acción real. “No les podemos decir pero va a ser un hit, vamos a buscar un mexicano muy exitoso, hay algunos, tenemos algunos en mente, no hemos cerrado nada, pero sí espérense una película muy bien hecha. estamos revisando el guion que lo hizo quien escribió ‘La casa de papel’, estamos pensando en algo de muy buena calidad y que cuente toda la historia a profundidad”, reveló.

La figura del Dr. Simi es una de las más queridas y simbólicas en el país, ya que es reconocida por las famosas botargas afuera de las farmacias, además de la tradición de lanzar peluches en conciertos.

Dr. Simi
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
kate-del-castillo-casi-muere-en-el-mar.jpg
Entretenimiento
Kate del Castillo revela que casi muere en el mar
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Emma Heming, Bruce Willis.jpg
Entretenimiento
Emma Heming, esposa de Bruce Willis responde a críticas por revelar que ya no vive con el actor
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift y Travis Kelce rompen un récord
Entretenimiento
Taylor Swift rompe un nuevo récord Guinness con Travis Kelce
August 31, 2025
 · 
Tania Franco
NG-41.jpg
Entretenimiento
Nora González presenta “Corrido de Chihuahua”, parte de su nuevo álbum "#RANCHICAN”
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
julia-roberts-venecia-pelicula.jpeg
Entretenimiento
Julia Roberts defiende su película “After de Hunt” en el Festival de Venecia
La actriz volvió a la actuación con esta cinta que fue ovacionada durante seis minutos en el Festival de Cine de Venecia
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-bocelli-vaticano.jpg
Entretenimiento
Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend cantarán juntos en el Vaticano
El 13 de septiembre los artistas participarán en la tercera edición del encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-se-casara-fecha-de-su-boda-con-mariela-sanchez.jpg
Entretenimiento
Cristian Castro confirma que se casará con Mariela Sánchez en México
Será la cuarta vez que el hijo de Verónica Castro contraerá nupcias
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
"Frankenstein" Guillermo del Toro - Jacob Elordi - The 82nd Venice International Film Festival
Entretenimiento
¡Más de 10 minutos de aplausos! Guillermo del Toro recibió una ovación por su película en Venecia
El emotivo momento conmovió a Jacob Elordi, el protagonista de Frankenstein, la esperada película dirigida por el mexicano
August 30, 2025
 · 
Tania Franco
kate-del-castillo-revista-caras-mexico.jpg
Entretenimiento
Los Instintos infalibles de Kate del Castillo
Auténtica, fuerte y con una carrera que la consolida como una de las actrices mexicanas más influyentes, así es nuestra entrevistada y protagonista de esta portada digital, quien está de regreso con la película Instintos, una de las propuestas más recientes de ViX, la plataforma de streaming en español líder en el mundo, que esta vez ofrece un thriller cargado de tensión, emociones y supervivencia
August 29, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente