Taylor Swift rompe un nuevo récord Guinness con Travis Kelce

Taylor Swift ya es un nombre inseparable de los récords mundiales. A lo largo de su carrera musical ha coleccionado títulos de Guinness World Records que confirman su estatus como ícono global. Sin embargo, esta vez la artista sorprendió al conquistar un terreno inesperado: el de los podcasts.

Su más reciente participación en New Heights, el programa conducido por su prometido Travis Kelce —estrella de los Kansas City Chiefs— y su hermano Jason Kelce, se convirtió en todo un fenómeno digital. La aparición de la cantante no solo encendió las redes sociales, sino que también rompió un récord Guinness.

Jean Catuffe/GC Images

El nuevo récord Guinness de Taylor Swift

El episodio, lanzado el 13 de agosto de 2025, alcanzó un total de 1.3 millones de vistas concurrentes en YouTube, lo que lo posiciona como el podcast más visto en la plataforma de manera simultánea. Una marca nunca antes alcanzada en el mundo del entretenimiento digital.

Guinness World Records lo confirmó en su cuenta oficial, destacando que Taylor, además de ser reconocida por su trayectoria musical, ahora suma un título en el universo del podcasting.

