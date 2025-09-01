Diego de Erice inaugura su Galería de Arte de la mano de Sanimex

La Ciudad de México fue testigo de una noche inolvidable: la inauguración de la nueva galería de Diego de Erice, un proyecto que refleja la esencia artística y la visión innovadora del actor y artista plástico. Diego, ha sabido conquistar escenarios y pantallas, pero ahora también sorprende en el mundo del arte con una propuesta que revela su faceta más íntima y reflexiva; pero este espacio no solo lleva la huella creativa de Diego, detrás de cada muro, cada piso y cada detalle se encuentra Sanimex, empresa mexicana con más de 50 años de trayectoria, que ha logrado transformar los hogares del país con diseño, innovación y propósito.

Una alianza que trasciende el tiempo

La colaboración entre Diego de Erice y Sanimex no es nueva, desde hace dos años han trabajado juntos, construyendo una relación basada en la confianza, la pasión por el diseño y la búsqueda de excelencia. Para el artista, utilizar productos de Sanimex ha sido parte de su día a día, convencido de su calidad, diseño y durabilidad. Para Sanimex, colaborar con Diego no solo ha sido un privilegio, sino también una fuente de inspiración. Su frescura, profesionalismo y autenticidad han conquistado a la marca.

“Para este proyecto, quería rodearme de lo mejor, de aliados que entienden mi visión, por eso elegí a Sanimex. Cada pieza que usamos tiene un sentido y aporta algo único a este espacio que soñé desde hace tiempo”, compartió Diego durante la apertura.

Una Galería que une corazón, inspiración y diseño.

El arte que también se vive

La nueva galería Diego de Erice ART no es únicamente un recinto para contemplar obras, sino un espacio que se vive y se siente. Detrás de la atmósfera única de la galería, está la cuidada selección de reconocidas marcas que Sanimex ofrece, entre ellas destacan Porcelanite, Firenze, Corona, Duravit, Ambiance, Dune, Crest, Perdura, Rugo, Allapsa, Hansgrohe, Rheem, Grohe y American Standard y muchas otras que distinguen a Sanimex como un referente en diseño de interiores en México.

Cada pieza fue elegida por Diego demostrando cómo los materiales correctos pueden convertirse en protagonistas silenciosos de un espacio artístico. La galería invita a reflexionar sobre cómo esas mismas piezas pueden habitar cocinas, baños o recámaras, convirtiendo la vida cotidiana en un acto estético.

“Más allá de ofrecer recubrimientos cerámicos o accesorios, nuestra misión es inspirar. Queremos que las personas descubran que sus hogares también pueden convertirse en espacios de arte, belleza y funcionalidad”, expresó Verónica Riveroll, Directora de Proyectos de Grupo Sanimex.

Diego y su colección de No Bunnies en su nuevo hogar.

Una noche con los grandes de la industria

El evento reunió a artistas, arquitectos, interioristas y aliados estratégicos, consolidando el papel de Sanimex como puente entre la creatividad y la industria. Entre los invitados destacaron directivos de Grupo Lamosa y representantes de las marcas líderes que, junto con Sanimex, marcan tendencia en diseño, innovación y sustentabilidad.

Amigos invitados al evento, Lisset y Ramon Valdez.

Sanimex: innovación con propósito

Con más de 150 sucursales en 17 estados de la República, Sanimex se ha consolidado como una empresa mexicana líder en soluciones integrales en acabados tales como pisos, azulejos, baños, grifos, regaderas, tocadores y un amplio abanico de productos. Su propuesta combina tecnología, diseño, funcionalidad y compromiso con la cultura del diseño contemporáneo en México.

Hoy, gracias a alianzas como la de Diego de Erice, Sanimex reafirma su lugar no solo como distribuidor de materiales, sino como inspirador de estilos de vida.

Conoce más en www.sanimex.com.mx y síguenos en: @sanimex.oficial