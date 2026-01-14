El pasado de Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz: la historia de amor que marcó su adolescencia

La historia de amor entre Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz fue una de las más comentadas de la década pasada. Ambos comenzaron a ser vinculados sentimentalmente cuando aún eran adolescentes, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas jóvenes favoritas de Hollywood.

Su relación inició alrededor de 2014, aunque no fue sino hasta 2016 cuando Chloë confirmó públicamente el romance. Desde entonces, la pareja vivió una dinámica marcada por rupturas y reconciliaciones, alimentadas por la distancia, la exposición mediática y el crecimiento personal de ambos en pleno inicio de sus carreras.

Durante esos años, fueron vistos juntos en múltiples ocasiones y compartieron discretos momentos en redes sociales, consolidando una imagen de romance juvenil que captó la atención de fans y medios. Sin embargo, pese a los intentos por retomar la relación, la separación definitiva llegó en 2018, cerrando un capítulo importante en la vida de ambos.

Tras su ruptura, cada uno siguió su propio camino: Brooklyn Beckham encontró estabilidad junto a Nicola Peltz, con quien se casó en 2022, mientras que Chloë Grace Moretz continuó su carrera actoral y se casó con Kate Harrison en 2025.

Hoy, su relación es recordada como un amor breve pero significativo, una historia que representó el paso de la adolescencia a la adultez bajo los reflectores de Hollywood.

