Suscríbete
Entretenimiento

El pasado de Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz: la historia de amor que marcó su adolescencia

Un romance intermitente, mediático y lleno de idas y vueltas antes de tomar caminos separados

Enero 14, 2026 • 
Tania Franco
El pasado de Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz: la historia de amor que marcó su adolescencia

Getty Images.

La historia de amor entre Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz fue una de las más comentadas de la década pasada. Ambos comenzaron a ser vinculados sentimentalmente cuando aún eran adolescentes, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas jóvenes favoritas de Hollywood.

Su relación inició alrededor de 2014, aunque no fue sino hasta 2016 cuando Chloë confirmó públicamente el romance. Desde entonces, la pareja vivió una dinámica marcada por rupturas y reconciliaciones, alimentadas por la distancia, la exposición mediática y el crecimiento personal de ambos en pleno inicio de sus carreras.

Durante esos años, fueron vistos juntos en múltiples ocasiones y compartieron discretos momentos en redes sociales, consolidando una imagen de romance juvenil que captó la atención de fans y medios. Sin embargo, pese a los intentos por retomar la relación, la separación definitiva llegó en 2018, cerrando un capítulo importante en la vida de ambos.

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham

Tras su ruptura, cada uno siguió su propio camino: Brooklyn Beckham encontró estabilidad junto a Nicola Peltz, con quien se casó en 2022, mientras que Chloë Grace Moretz continuó su carrera actoral y se casó con Kate Harrison en 2025.

Hoy, su relación es recordada como un amor breve pero significativo, una historia que representó el paso de la adolescencia a la adultez bajo los reflectores de Hollywood.

Brooklyn Beckham Nicola Peltz Chloë Grace Moretz
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¡Lágrimas en el altar! Así reaccionó Adam Peaty al ver llegar a Holly Ramsay en su boda
Entretenimiento
¡Lágrimas en el altar! Así reaccionó Adam Peaty al ver llegar a Holly Ramsay en su boda
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco
bad-bunny-precios-conciertos-cdmx
Entretenimiento
Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de nominados
Enero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
nicola peltz victoria beckham
Entretenimiento
¿Nicola Peltz borró a los Beckham de Instagram? El gesto que reaviva los rumores de tensión familiar
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco
Por qué el documental del final de Stranger Things está enfureciendo a los fans
Entretenimiento
Por qué el documental del final de Stranger Things está enfureciendo a los fans
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco
Hijo de Julio Iglesias demuestra su talento musical
Entretenimiento
Julio Iglesias es acusado de agresión sexual de sus exempleadas
Dos extrabajadoras de las mansiones del cantante lo acusan de haberlas agredido sexualmente cuando trabajaban para él en 2021, según eldiario.es
Enero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
andre-legarreta-luis-carlos-origel-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Luis Carlos, el sobrino que Pepillo Origel que despertó los rumores de un romance con Andrea Legarreta
La pareja fue vista durante un concierto de Alejandro Fernández con lo que comenzaron las especulaciones
Noviembre 01, 2024
 · 
Laura Reyes
angela-aguilar-fiesta-nodal.jpeg
Entretenimiento
Ángela Aguilar sorprende con costoso regalo para su esposo Christian Nodal
El cantante de regional mexicano celebró su cumpleaños con un festejo llamado “Nodal Fest”
Enero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-hombre-con-el-que-salio-a-bodajpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta levanta rumores de romance tras aparecer junto a este joven en una boda
Te contamos quién es Luis Carlos Origel, el hombre que acompañó a la conductora a la boda de la hija de Martha Carrillo en Tepoztlán
Octubre 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez