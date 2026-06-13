Menú
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Revista
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
David Hockney
Entretenimiento
Murió David Hockney, figura clave del arte británico contemporáneo
El reconocido artista británico, considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo y del movimiento pop art, falleció a los 86 años en su residencia de Londres, según confirmó su representante
Junio 13, 2026
·
Diana Laura Sánchez