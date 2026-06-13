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David Hockney

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Entretenimiento
Murió David Hockney, figura clave del arte británico contemporáneo
El reconocido artista británico, considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo y del movimiento pop art, falleció a los 86 años en su residencia de Londres, según confirmó su representante
Junio 13, 2026
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Diana Laura Sánchez