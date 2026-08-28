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Harald V
Realeza
¿Por qué el rey Harald V rompió la tradición al casarse con Sonja Haraldsen? La historia de amor que desafió a la realeza
El fallecido monarca noruego desafió las convenciones de su época al elegir como esposa a una mujer sin sangre real ni título nobiliario.
Agosto 28, 2026
·
Diana Laura Sánchez