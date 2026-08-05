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Marichelo Puente

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EXCLUSIVA Marichelo Puente rompe el silencio como nunca antes sobre su divorcio de Jorge D´Alessio
Tras 15 años de matrimonio, la actriz tomó una decisión que cambió su vida. Una elección a la que llegó tras una serie de traiciones dolorosas que, por respeto a sí misma, no pudo tolerar.
Agosto 05, 2026
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Caleb Torres