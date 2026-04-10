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Taylor Momsen
Entretenimiento
Taylor Momsen sufrió mordedura de una araña presuntamente venenosa
La cantante estadounidense vivió un momento de tensión durante su visita a México luego de sufrir un percance minutos antes de su presentación al abrir el concierto de AC/DC en la capital del país
Abril 10, 2026
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Diana Laura Sánchez