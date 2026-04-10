Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Taylor Momsen sufrió mordedura de una araña presuntamente venenosa

La cantante estadounidense vivió un momento de tensión durante su visita a México luego de sufrir un percance minutos antes de su presentación al abrir el concierto de AC/DC en la capital del país

Abril 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-momsen-mordedura.jpeg

El incidente ocurrió en el Estadio GNP Seguros, donde la artista se presentaba para salir al escenario, cuando una araña la mordió en los camerinos, lo que generó alarma entre el equipo de producción y obligó a solicitar atención médica inmediata para descartar riesgos mayores.

La propia Momsen relató el episodio a través de redes sociales, donde aseguró que el arácnido “le arrancó un trozo”, y que el veneno tuvo efectos notorios en su organismo. En su testimonio, explicó que fue necesario recibir una inyección antes del concierto para contrarrestar la reacción.

Pese a lo ocurrido, la vocalista de The Pretty Reckless decidió continuar con el compromiso y subió al escenario, donde abrió el show ante miles de asistentes. Posteriormente, compartió que la noche fue un éxito, agradeciendo la rápida intervención del personal médico que le permitió cumplir con la presentación sin mayores complicaciones. Hasta el momento, no se han reportado consecuencias graves en su salud, y Momsen continúa con las fechas programadas del tour en México junto a la legendaria banda australiana.

Este episodio se suma a otros incidentes que la cantante ha enfrentado en gira, como la mordedura de un murciélago en 2024, durante un concierto en España.

Taylor Momsen
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
elizabeth-olsen-embarazo.jpg
Entretenimiento
Elizabeth Olsen espera su primer bebé con Robbie Arnett
Abril 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
nodal-cancion-angela-aguilar-un-valsjpeg
Entretenimiento
Christian Nodal estrena canción dedicada a Ángela Aguilar
Abril 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las historias de amor que salieron a la luz en Coachella (algunos ya nos siguen juntos)
Entretenimiento
Las historias de amor que salieron a la luz en Coachella (algunos ya nos siguen juntos)
Abril 10, 2026
 · 
Tania Franco
emma-roberts-embarazada.jpg
Entretenimiento
Emma Roberts confirma su regreso a American Horror Story con un video que encendió las redes
Abril 09, 2026
 · 
Tania Franco
campo-marte.jpeg
Entretenimiento
Campo Marte 26: el Mundial como experiencia total en la CDMX
Hay planes que giran en torno al fútbol y otros que lo toman como punto de partida. En Campo Marte, la apuesta es clara: convertir el Mundial 2026 en una experiencia que se vive más allá de la cancha.
Abril 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
“No sabía nada de actuación”: el reto de ser Michael Jackson y lo que dijo su sobrino
Entretenimiento
“No sabía nada de actuación”: el reto de ser Michael Jackson y lo que dijo su sobrino
Mientras Jaafar Jackson revela el intenso proceso para dar vida a su tío en la pantalla, Paris Jackson reacciona con distancia y envía un mensaje de “amor y luz” al proyecto
Abril 09, 2026
 · 
Tania Franco
michael-patrick.jpeg
Entretenimiento
De qué enfermedad murió el actor Michael Patrick
El actor irlandés falleció a los 35 años luego de una prolongada lucha contra la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en febrero de 2023
Abril 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-leonjpeg
Entretenimiento
Carlos Rivera expresa su deseo de ser papá por segunda ocasión
El cantante habló de su hijo León y de la posibilidad de darle un hermanito para agrandar la familia con su esposa Cynthia Rodríguez
Abril 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez