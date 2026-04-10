Taylor Momsen sufrió mordedura de una araña presuntamente venenosa

El incidente ocurrió en el Estadio GNP Seguros, donde la artista se presentaba para salir al escenario, cuando una araña la mordió en los camerinos, lo que generó alarma entre el equipo de producción y obligó a solicitar atención médica inmediata para descartar riesgos mayores.

La propia Momsen relató el episodio a través de redes sociales, donde aseguró que el arácnido “le arrancó un trozo”, y que el veneno tuvo efectos notorios en su organismo. En su testimonio, explicó que fue necesario recibir una inyección antes del concierto para contrarrestar la reacción.

Pese a lo ocurrido, la vocalista de The Pretty Reckless decidió continuar con el compromiso y subió al escenario, donde abrió el show ante miles de asistentes. Posteriormente, compartió que la noche fue un éxito, agradeciendo la rápida intervención del personal médico que le permitió cumplir con la presentación sin mayores complicaciones. Hasta el momento, no se han reportado consecuencias graves en su salud, y Momsen continúa con las fechas programadas del tour en México junto a la legendaria banda australiana.

Este episodio se suma a otros incidentes que la cantante ha enfrentado en gira, como la mordedura de un murciélago en 2024, durante un concierto en España.