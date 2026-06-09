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Toy Story 5
Entretenimiento
Belinda se suma a Toy Story 5 y dará voz a la nueva villana de la película
La cantante y actriz mexicana confirmó su participación en una de las producciones más esperadas de Disney y Pixar
Junio 09, 2026
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Diana Laura Sánchez