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Belinda se suma a Toy Story 5 y dará voz a la nueva villana de la película

La cantante y actriz mexicana confirmó su participación en una de las producciones más esperadas de Disney y Pixar

Junio 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La artista reveló que formará parte del elenco de doblaje en español para Latinoamérica, donde interpretará a Lilypad, un nuevo personaje que tendrá un papel fundamental en la trama de la quinta entrega de la exitosa franquicia.

El anuncio fue realizado por la propia Belinda a través de un video grabado en los estudios de Pixar en California, donde expresó su entusiasmo por integrarse al universo de Toy Story. “Voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5", compartió la intérprete, quien calificó el proyecto como un sueño hecho realidad.

De acuerdo con algunos reportes, Lilypad es una moderna tableta electrónica que se convertirá en el principal desafío para Woody, Buzz y el resto de los juguetes, al competir por la atención de Bonnie en una historia que aborda el impacto de la tecnología en la infancia.

Además de Belinda, la producción contará con la participación de figuras internacionales como Bad Bunny, Bizarrap y Penélope Cruz en el doblaje para mercados hispanohablantes.

La película dirigida por Andrew Stanton, tiene previsto su estreno en junio de este año y marcará el regreso de personajes icónicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes enfrentarán una nueva aventura en un mundo cada vez más dominado por las pantallas.

belinda Toy Story 5
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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