¡Taylor Swift en México! Aquí 6 datos curiosos que debes conocer si vas al Eras Tour

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos y, sin duda alguna, es una de nuestras favoritas. Su influencia en la música ha definido tendencias y dejando una huella imborrable en la industria. Por primera vez en México, la cantante llega al Foro Sol los días 24, 25, 26 y 27 de agosto con el muy esperado ‘Eras Tour', generando emoción y grandes expectativas para sus fanáticos mexicanos.

A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha demostrado su talento incomparable y ha cautivado corazones con letras que trascienden el tiempo, convirtiéndola en una de las cantantes más importantes de la música pop en la última década. Por eso, hoy te presentamos 6 datos curiosos que probablemente desconocías sobre ella, y estamos seguros de que estos detalles te harán amarla aún más.

Su postre favorito es el cheescake

Aunque todos conocemos su pasión por los gatos y la música, hay un secreto delicioso sobre nuestra querida Taylor ¿Sabías que su postre favorito es el cheesecake? Un gusto que comparte con muchos de sus fans. ¡Una razón más para amarla!

Stella x Taylor Swift

En 2019, Stella McCartney anunció una colaboración exclusiva con Taylor Swift, inspirada en su álbum “Lover”. La colección no solo fue divertida y colorida, con influencias del graffiti vintage y colores pastel, sino que también utilizó materiales como poliéster reciclado y viscosa sostenible.

Éxitos escritos para otros

Taylor Swift ha escrito canciones para otros artistas, incluyendo You’ll Always Find Your Way Back Home Interpretada por Miley Cyrus en “Hannah Montana: La película” y “This Is What You Came For” de Calvin Harris y Rihanna.

Taylor Swift impulsa a la economía

“Swifttonomics” es un término creado por la revista Bloomberg para evaluar el impacto económico de Taylor Swift. Según la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, sus cuatro conciertos generarán más de mil millones de pesos, estimulando la economía local y creando miles de empleos en México.

Tay y sus récords

Ha roto 15 récords mundiales lo largo de su carrera, desde ser la primera artista viva en 60 años en colocar cuatro álbumes en el top 10 de la lista Billboard 200, hasta convertirse en la primera artista femenina en la historia en tener 12 álbumes número 1, Taylor Swift hizo historia en los Grammys 2021 al ganar Álbum del año por tercera vez. Además, vendió más de 2 millones de boletos en un solo día a través de Ticketmaster, estableciendo récords mundiales con su éxito.

afp

Aprendió a tocar la guitarra gracias a un reparador

A los 12 años, Taylor Swift descubrió su amor por la música cuando un reparador de computadoras le enseñó tres acordes en la guitarra. Mismos con los que escribió su primera canción, “Lucky You”, marcando el comienzo de una carrera musical extraordinaria que la convertiría en una de las artistas más exitosas del mundo.