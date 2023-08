5 telenovelas de Adela Noriega que son un clásico en la televisión mexicana

Adela Noriega es sin duda un ícono de las telenovelas mexicanas, fue por mucho tiempo una de las actrices más valoradas en el medio del espectáculo. En 2008 decidió retirarse y a 15 años de su última actuación, su nombre e imagen sigue vigente.

Puede que no sepan a ciencia cierta dónde está, pero incluso nuevas generaciones saben quién es Adela Noriega y qué telenovelas hizo.

Las telenovelas de Adela Noriega

Desde la icónica “Quinceañera”, que puso de moda las clásicas fiestas y que también encumbró a Thalía, como parte de una generación, Adela demostró que no solo era una cara bonita, sino que su talento hablaba por ella.

“María Isabel”, que se hizo en 1997, la regresó a México, tras varios años de no trabajar en nuestro país y fue otro momento cumbre para ella. Carla Estrada como productora fue quien le dio varios personajes, como éste que era un clásico del cine, que hiciera en su momento Silvia Pinal.

Llegó la que para muchos es su mejor telenovela: “El privilegio de amar”, que rompió récords de audiencia, donde gracias al elenco que incluyó a Andrés García y Helena Rojo, es de las que más repeticiones tiene y está en redes sociales como TikTok.

Le siguió otro éxito, en 2001, “El manantial”, historia que también ha tenido varias retransmisiones con altos niveles de audiencia. En ella era “Alfonsina”, e hizo pareja con Mauricio Islas. En el elenco estaban Daniela Romo, Azela Robinson, entre otros.

Con todo y que “Fuego en la Sangre” fue su última telenovela, y que no puede decirse que no fue exitosa, no es para nada la más recordada de la actriz.

Adela Noriega desapareció de pronto, y aunque se han hecho intentos para que regrese a alguna historia, la respuesta siempre fue negativa. Carla Estrada, Juan Osorio fueron productores que abiertamente quisieron trabajar con ella.

Su nombre ha aparecido en series como la de Luis Miguel para Netflix, pues ella fue una de sus conquistas y fue modelo en uno de sus videos. Este año regresa Adela Noriega a través de una repetición de “El privilegio de amar” por Las Estrellas.