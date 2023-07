Ana Claudia Talancón: ¿Por qué ha sido tan difícil su proceso de adopción?

Desde el año pasado, Ana Claudia Talancón reveló que está en el proceso de adoptar un niño o una niña; sin embargo, recientemente declaró a la prensa que ha sido un proceso complicado que no ha logrado concluir, a pesar de haber realizado todos los trámites necesarios.

“Es algo de lo que no quisiera hablar en este momento porque un proceso complicado”, confesó a los medios de comunicación. “Así es [es un proceso cansado]”. Ana Claudia Talancón

Y aunque desde un inicio aseguró que su plan es adoptar a un pequeño en México, no ha querido revelar si estaría dispuesta a buscar opciones en el extranjero. Además, aclaró que su decisión no se trata sólo por no haber logrado concebir, sino que hay muchas otras razones por las que optó por la adopción.

Ana Claudia tiene 42 años, y no le importa ser madre soltera Instagram @latalancon

La actriz de 42 años comentó: “No solamente es por no poder tener hijos, a lo mejor es no querer también. La gente atraviesa por diferentes razones por las cuales quisiera adoptar y se me hace siempre una buenísima opción hacerlo porque ya somos un chorro en este mundo. Y hay muchos niños que no tienen padres y amarían tener un hogar lleno de amor”.

La protagonista de Soy tu fan confirmó que inició los trámites para adoptar a un pequeño en mayo de 2022, luego de que su trabajo con la Fundación Aquí nadie se rinde la convenciera de tomar la decisión.

A partir de ese momento, la guapa actriz confesó que empezó a ahorrar y a trabajar más, para tener los recursos necesarios para mantener a su futuro hijo, pues luego de platicar con amigos, le avisaron que “los bebés cuestan mucho dinero, que los hijos cuestan”. Además, ha confirmado que no le importa ser mamá soltera, luego de su separación del arquitecto Alejandro Lopart, con quien estuvo comprometida pero no llegó al altar, y de quien se embarazó naturalmente con un bebé que lamentablemente perdieron.