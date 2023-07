La actriz de Soy Tu Fan, Ana Claudia Talancón de 43 años preocupó a sus fans tras revelar que fue hospitalizada de emergencia. Talacón agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y habló del diagnóstico que recibió.

“Quiero darle las gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes bonitos, que se ha preocupado por mi”, dijo la actriz que está hospitalizada desde la madrugada del 6 de julio.

Hospitalizan de emergencia a la actriz Ana Claudia Talancón Instagram

Qué le pasó a Ana Claudia Talancón

La intérprete compartió mediante su cuenta de Instagram que está en observación y que aún no la han dado de alta. Asimismo, habló de su estado de salud. “No era apendicitis, es una infección en el estómago horrible. Me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar”, comentó en un video que grabó desde la cama del hospital donde aparece acompañada de su mascota de asistencia.

“Gracias a este perrito hermoso que ha sido el apoyo máximo junto con mi mami”, agregó.

Ana Claudia Talacón reveló que está lidiando con un padecimiento estomacal que la ha tenido en cama hasta recuperarse. No obstante, descartó que se trate de una apendicitis que según especialistas es una afección dolorosa en la que la apéndice se inflama y se llena de pus.

Cabe recordar que en junio del año pasado, Ana Claudia ingresó al hospital por una intoxicación por los químicos con los que limpiaron el camper donde se instalaba para las escenas de su personaje. “Fue horrible, la verdad. Empecé a vomitar sangre, me asusté horrible y estuve tres días internada. Parece ser que tengo una clase de alergia específicalmente a estos químicos, entre ellos el cloro y el amoníaco. Me hicieron muchas radiografías, tomografías y resonancias magnéticas. Tenía laceraciones en el estómago y en la tráquea y se me inflamaron los pulmones”, dijo.