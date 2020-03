Estetique llega a México para revolucionar la tecnología estética

Estetique, la empresa líder en desarrollo de tecnología estética profesional debuta en México con su más reciente avance: el LipoMax RF Face/Body.

Los últimos avances en tecnología estética llegó a suelo nacional. En un espectacular evento de lanzamiento con testimonios de expertos y demostraciones del procedimiento se estrenó el LipoMax RF Face|Body de Estetique. Moshe Segrebe, presidente de la marca, presentó el modelo de quinta generación.

Con un enfoque hacia la tecnología y calidad, Estetique ha logrado posicionarse como un referente en los tratamientos faciales y corporales. Especializándose en técnicas no quirúrgicas, no químicas y no invasivas, actualmente cuentan con más de 3 millones de pacientes.

Danielle Tsoklis, directora científica, fue la responsable de exponer los últimos avances que hacen del LipoMax RF Face|Body un sistema superior. La más reciente versión, destaca gracias a su tecnología que consigue resultados desde el primer día. Utilizando un cabezal especializado con energía de radiofrecuencia de manera controlada sobre los tejidos, tonifica y reafirma la piel.

Por su parte, Gabriela y María Mercedes Arriaga, fundadoras de Innovación Nutricional, expusieron su caso de éxito. Trabajando en conjunto con la marca y su expertise en planes alimenticios, han logrado maximizar los resultados de tratamientos como moldeamiento corporal y reducción de medidas, entre otros.

A lo largo de sus más de 20 años de carrera, Estetique se ha mantenido a la vanguardia con tratamientos faciales y corporales más rápidos y efectivos. Manteniéndose en la búsqueda constante del perfeccionamiento de sus procesos. Ahora estos dispositivos arriban a México para revolucionar las técnicas convencionales en temas como celulitis, moldeamiento corporal, reducción circunferencial, rejuvenecimiento, acné y depilación permanente, entre otros.