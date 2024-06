Las CARAS del emprendimiento: Alejandra Torres

Aunque es abogada de profesión y ejerció durante 25 años. Además, es consultora y, tras cansarse del sector financiero, decidió perseguir lo que la hace feliz: es amante del skincare y siempre se concentró en el colágeno. Hace 6 años, ayudó a vender colágeno a la mamá de una amiga y decidió dedicarse a eso que realmente la hace feliz. Se empezó a involucrar y a estudiar sobre el tema. La curiosidad por esto que le gusta, además del agradecimiento de la gente, siempre la llenó. Además, su filosofía de vida va de creer que las cosas que realmente disfrutamos hacer son las que con el tiempo funcionan por sí solas.

Al principio su marca no se llamaba One Drop pero con el tiempo desarrolló el producto y comenzó a venderlo con sus amigos, conocidos y familiares. Al principio, Alejandra hacía todo sola, desde los envíos y la publicidad hasta etiquetar cada envase. Con el tiempo, mejoró la fórmula con el objetivo de crear un producto de bienestar con el que la gente viera cambios casi inmediatos. Además, nos explica que el nombre One Drop nace de que con una sola gota de este colágeno el cambio es notorio y visible.

Para Alejandra, también es muy importante que quien use su producto entienda que al hablar de marcas grandes, el envase, la mercadotecnia y el nombre son lo que realmente los hace caros, mientras que el producto en sí contiene perfumes, químicos y otros ingredientes. Por lo tanto, para ella fue muy importante que su producto fuera orgánico y vegano, al ser creado con algas marinas. Además, no tiene perfumes ni colorantes, siguiendo lo que es la “clean beauty”. Además, es un producto neutro que lo pueden usar tanto hombres como mujeres e incluso niños, ya que al final del día, el colágeno es una proteína que todos perdemos por igual con el paso del tiempo, buscando brindar beneficios a todo el que lo use. Aunque hay gente que prefiere tomar colágenos en bebidas o de otra manera para Alejandra la mejor manera es combinarlos.

¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado?

El mayor reto que he enfrentado ha sido, aunque han sido varios, creo que el principal fue que, como abogada, no tenía conocimiento de redes o plataformas digitales. He tenido que aprender muchísimo día con día y cambiar la idea de la gente de que solo los productos más caros son buenos, ya que hay muchos productos mexicanos, y más accesibles, que son igual de buenos.

¿Por qué es importante el uso de productos como One Drop para quienes no conocen mucho sobre skincare?

Cada vez más, hay un sector de la población que es muy consciente de que además de lo que comemos y pensamos, lo que nos aplicamos en la piel es igual de importante. Existe mucha ignorancia cuando hablamos de skincare, y mucha gente no sabe realmente qué está usando. Desde los activos que usan a diario hasta lo que están combinando de manera inconsciente, por lo que utilizar un producto como One Drop ayuda a que la gente que no sabe mucho del mundo del skincare pueda utilizar productos que no son nada dañinos y puedan cuidar su piel.

¿Quién puede usar One drop?

Personas con enfermedades como el cáncer o lupus han utilizado One Drop para ayudar con pieles que, debido a tratamientos, se han adelgazado o resecado y al ser “clean beauty” no afecta con sus tratamientos de salud. De cierta manera, dejó de ser un producto únicamente cosmético. Nos cuenta sobre la ayuda que este producto ha brindado a estos pacientes. En casos como el de niños, debido a la pandemia, muchos sufrieron de granitos por el uso prolongado de cubrebocas, y con One Drop se lograba quitarlos o minimizarlos sin necesidad de usar productos químicos.