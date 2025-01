EXCLUSIVA Miguel Bosé nos habla de sus 50 años de carrera y su importante tour

Miguel Bosé no necesita presentación, es uno de los artistas más emblemáticos de la música en español, cuya carrera ha trascendido durante cinco décadas. Nació el 3 de abril de 1956 en la Ciudad de Panamá, es hijo de la famosa actriz y cantante Lucía Bosé y del torero Luis Miguel Dominguín, lo que le permitió desarrollarse en un ambiente artístico que influyó profundamente en su carrera. Creció muy cerca de artistas como Pablo Picasso y Salvador Dalí, ya que eran amigos de sus papás, y ha sobresalido por su talento, creatividad, estilo único y su pasión por las causas sociales y políticas.

Miguel Bosé lleva ocho años sin hacer una gira y este mes arranca de manera oficial Importante Tour, el 27 de febrero en Querétaro Centro de Congresos. Pero ¿por qué desapareció tanto tiempo de los escenarios?, ¿qué hizo?, ¿qué vivió? “Es que desaparecí”, nos comenta. “Durante estos ocho años desaparecí. Llegó la pandemia y la industria se detuvo. Dejó de haber trabajo y todos nos quedamos esperando a saber cuándo podríamos retomar las actividades”.

En ese periodo de ausencia, Bosé vivió varias situaciones difíciles, como su ruptura de pareja, la batalla por no perder su voz y la muerte de su adorada madre. Mientras tanto decidió escribir dos libros. “Empezaron a suceder una serie de cosas y decidí apartarme para pensar qué quería de mi vida, las señales que me llegaban no eran una casualidad, tienen un propósito. Hay que esperarlas y tratar de adivinar qué está realmente sucediendo”, comenta el intérprete español.

La pandemia fue una época muy difícil para muchas personas, el mundo cambió y Miguel no desaprovechó la quietud que a la vez trajo a la vida cotidiana. “Creo que, además del horror que fue la pandemia, con los resultados terribles que ahora conocemos –los efectos de las vacunas, los encierros y las ilegalidades cometidas por los gobiernos del mundo–, en México, sin embargo, tuvimos la suerte de estar en un país que ocupó un lugar destacado en calidad de vida durante ella, porque nada fue obligatorio. Ya estaba instalado aquí desde antes de que todo eso estallara. Vivía con mis hijos (Diego y Tadeo), y su escuela era en línea. Fue una época maravillosa, la verdad. Tuve tiempo para hacer cosas, para pensar. Todo el cambio del que te hablé antes sucedió aquí, en este lugar. Escribí muchas canciones que nunca verán la luz. También dos libros que ya se han publicado (El hijo del capitán Trueno –2021– e Historia secreta de mis mejores canciones –2022–). Hice dos programas de televisión, y luego coescribí los seis capítulos de la serie de Bosé, Yo seré para Paramount Plus y los cuatro para Movistar Plus (Bosé: Renacido, 2023). Fueron cuatro capítulos contados en primera persona, con invitados y todo, y son una joya”, explica.

