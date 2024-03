Las CARAS del emprendimiento: Alejandra Flores

Alejandra Flores nos comparte la historia de Colectivo Dimetria, su emprendimiento que inició en 2014. Con su enfoque, creatividad, y una carrera en diseño industrial, comenzó a crear cajas personalizadas únicas para diversas empresas y ocasiones, desde Ocesa hasta Nestlé, Netflix, Amazon, L’Oréal, Mazda, y muchas otras. Poniendo especial atención en el color, la calidad, el diseño y asegurándose de ser la opción perfecta para sus clientes.

¿Cómo empezó Colectivo Dimetria?

Este proyecto comenzó en 2014 con cuatro socios, quienes con el tiempo fueron quedándose en el camino. Inicialmente, nuestra intención no era fabricar cajas y regalos corporativos, sino diseñar productos y mobiliario, similar a lo que se ve en la Semana del Diseño. Sin embargo, al emprender y adquirir maquinaria, decidimos involucrarnos en todo tipo de proyectos, desde maquetas para estudiantes hasta cualquier cosa que nos proponían . Poco a poco, fuimos creciendo, con proyectos más grandes, como la creación de menús para el restaurante Tori Tori y cajas para Televisa, entre otros. Desde el principio, nos enfocamos en mantener una calidad impecable y cumplir con las fechas de entrega sin importar qué.

¿Cuál ha sido el mayor reto al haber emprendido?

El mayor reto ha sido aprender muchas cosas que no me enseñaron en la escuela. A pesar de haber estudiado diseño industrial y amar mi carrera, he tenido que aprender sobre procesos, contabilidad e incluso la parte legal. Tuve que aprender a ser líder, comprender y gestionar a mi equipo, a aceptar que no tengo todas las respuestas, encontrar un equilibrio y lidiar con la incertidumbre sobre lo que sigue. Definitivamente, ha sido un desafío para mí.

Einar Gonázlez

¿Qué hace a Colectivo Dimetria único?

A nuestros clientes les encanta nuestra creatividad y cómo la integramos en nuestros procesos de fabricación. Resolvemos las ideas de los clientes con la certeza de que cualquier cosa que hagamos estará bien hecha y nos sumaos a su proyecto. Además, nuestro equipo es muy apasionado, lo cual se refleja en nuestras propuestas.

¿Cuál ha sido tu lema al emprender?

Mi lema al emprender es saber que amo lo que hago. Aunque a veces he llegado a tener dudas, la certeza de que puedo seguir haciendo crecer mi empresa es mi mayor motivación. También me encanta observar las estructuras y el funcionamiento de otras empresas para aprender de ellas. Eventualmente, me gustaría poder delegar un poco más, sabiendo que mi equipo lo hará a la perfección.